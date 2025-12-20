Деньги на ветер: какую одежду не стоит покупать на распродаже

Скидка — не повод покупать всё подряд. Стилист Елена Галант рассказала, какие вещи лучше оставить в магазине, даже если sale -70%.

Если вы хотите обновить гардероб, сезонные скидки могут быть особенно привлекательны. Но не стоит скупать в магазине все подряд, ведь по итогу можно столкнуться с ситуацией, когда новую вещь абсолютно не с чем надеть.

Стилист Елена Галант рассказала, какие вещи никогда не стоит покупать на распродажах.

"Сегодня я вас проведу за ручку по всем нашим любимым магазинам в сезон больших скидок (…) Я потратила несколько дней на то, чтобы объездить все магазины, примерить, пощупать, потрогать все изделия, которые могут быть нам интересны конкретно в зимний сезон в преддверии больших скидок", - рассказала Елена на своем YouTube-канале.

Особое внимание Елена уделила шведскому бренду COS. По ее словам, вещи этого бренда хорошего качества. В то же время они имеют не совсем стандартный, но базовый дизайн.

COS sale - что стоит купить

Зимний трикотаж. Свитеры и кардиганы из мериносовой шерсти и кашемира, особенно модели с нестандартным, архитектурным дизайном (например, необычные швы на спине).

Трикотажные брюки. Уютные, расслабленные модели, хорошо сидящие на фигуре.

Открытый жилет - это функциональный аксессуар, добавляющий образу глубину и нестандартность.

Кейпы и пальто с шарфом. Это хорошая альтернатива традиционным кейпам, создающая похожий эффект.

Замшевые сумки. У этого бренда качественные и стильные сумки, который могут соперничать с люксовыми аналогами.

Какие вещи не стоит покупать на распродаже COS

Вельветовая/бархатная коллекция. По словам Елены, рубашки, платья, пиджаки – выглядят неаккуратно, швы затянуты, цвета не всем подходят.

Сумки-тоут - не самый лучший выбор, поскольку они выглядят помятыми и не соответствуют желаемому качеству.

Полупальто и пальто без подкладки не стоит покупать, если скидка не будет уж очень заманчивой.

Какую одежду не покупать по скидке в Mango

Сначала Елена рассказала, какие вещи Mango могут хорошо вписаться в гардероб:

качественные юбки и брюки, включая трикотажные и вельветовые модели;

базовые кашемировые джемперы хорошего качества - эти вещи будут актуальны много лет;

некоторые структурированные пальто с подкладкой и хорошим составом;

некоторые модели сумок, например, "коричневое ведро" - они выглядят дорого и качественно.

Каких покупок стоит избегать в Mango:

Дорогие платья "на один раз" (например, с перьями). Такую модель стоит рассмотреть, только если готовы потратить значительную сумму на редкий выход. Сумки из "клеенки" с блестящей фурнитурой. Такие модели выглядят дешево и некачественно. Шубы из искусственного меха.

Что стоит купить в Massimo Dutti sale

Свитеры и джемперы с интегрированными элементами шарфов/накидок. Светло-серое двубортное пальто с подкладкой и хорошим составом. Удлиненные уютные кардиганы для теплой зимы. Вельветовые брюки (например, серо-молочные). Классические и качественные модели лоферов. Тонкие куртки без подкладки стоит покупать, только если готовы отложить их до весны.

В целом, по словам Елены, текущая зимняя коллекция Massimo Dutti содержит много темных, слишком классических вещей, что делает выбор сложнее.

Какую одежду не покупать на распродаже в H&M

Жакеты с рукавами на резинке. По словам стилиста, они выглядят неаккуратно и не стильно.

Изделия с блестящей металлической фурнитурой. По словам Елены, она делают вещь дешевой. Пластиковые пуговицы часто выглядят лучше.

Сумки характеризуются довольно низким качеством даже с учетом скидок.

Пальто-халаты. Выглядят как обычные халаты, а не как стильная верхняя одежда.

Елена рекомендует к покупке в H&M:

теплые кашемировые джемперы с высоким горлом или на пуговицах из премиальной коллекции (онлайн);

некоторые базовые свитеры довольно качественные для своей цены. Стилист советует покупать свитер на пару размеров больше для эффекта оверсайз;

свитеры с северным принтом. Это хороший вариант для тех, кто хочет попробовать тренд, при этом не потратив много денег.

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl) Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю. В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля". Ведет YouTube-канале "Ellena Galant". Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу. Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы. Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

