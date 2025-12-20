Деньги на ветер: какую одежду не стоит покупать на распродаже

Вы узнаете:
- Какие вещи купить по скидке брендов COS, Massimo Dutti, Mango, H&M
- Какой бренд предлагает качественные сумки на распродаже
Если вы хотите обновить гардероб, сезонные скидки могут быть особенно привлекательны. Но не стоит скупать в магазине все подряд, ведь по итогу можно столкнуться с ситуацией, когда новую вещь абсолютно не с чем надеть.
Стилист Елена Галант рассказала, какие вещи никогда не стоит покупать на распродажах.
"Сегодня я вас проведу за ручку по всем нашим любимым магазинам в сезон больших скидок (…) Я потратила несколько дней на то, чтобы объездить все магазины, примерить, пощупать, потрогать все изделия, которые могут быть нам интересны конкретно в зимний сезон в преддверии больших скидок", - рассказала Елена на своем YouTube-канале.
Особое внимание Елена уделила шведскому бренду COS. По ее словам, вещи этого бренда хорошего качества. В то же время они имеют не совсем стандартный, но базовый дизайн.
COS sale - что стоит купить
Зимний трикотаж. Свитеры и кардиганы из мериносовой шерсти и кашемира, особенно модели с нестандартным, архитектурным дизайном (например, необычные швы на спине).
Трикотажные брюки. Уютные, расслабленные модели, хорошо сидящие на фигуре.
Открытый жилет - это функциональный аксессуар, добавляющий образу глубину и нестандартность.
Кейпы и пальто с шарфом. Это хорошая альтернатива традиционным кейпам, создающая похожий эффект.
Замшевые сумки. У этого бренда качественные и стильные сумки, который могут соперничать с люксовыми аналогами.
Какие вещи не стоит покупать на распродаже COS
Вельветовая/бархатная коллекция. По словам Елены, рубашки, платья, пиджаки – выглядят неаккуратно, швы затянуты, цвета не всем подходят.
Сумки-тоут - не самый лучший выбор, поскольку они выглядят помятыми и не соответствуют желаемому качеству.
Полупальто и пальто без подкладки не стоит покупать, если скидка не будет уж очень заманчивой.
Какую одежду не покупать по скидке в Mango
Сначала Елена рассказала, какие вещи Mango могут хорошо вписаться в гардероб:
- качественные юбки и брюки, включая трикотажные и вельветовые модели;
- базовые кашемировые джемперы хорошего качества - эти вещи будут актуальны много лет;
- некоторые структурированные пальто с подкладкой и хорошим составом;
- некоторые модели сумок, например, "коричневое ведро" - они выглядят дорого и качественно.
Каких покупок стоит избегать в Mango:
- Дорогие платья "на один раз" (например, с перьями). Такую модель стоит рассмотреть, только если готовы потратить значительную сумму на редкий выход.
- Сумки из "клеенки" с блестящей фурнитурой. Такие модели выглядят дешево и некачественно.
- Шубы из искусственного меха.
Что стоит купить в Massimo Dutti sale
- Свитеры и джемперы с интегрированными элементами шарфов/накидок.
- Светло-серое двубортное пальто с подкладкой и хорошим составом.
- Удлиненные уютные кардиганы для теплой зимы.
- Вельветовые брюки (например, серо-молочные).
- Классические и качественные модели лоферов.
- Тонкие куртки без подкладки стоит покупать, только если готовы отложить их до весны.
В целом, по словам Елены, текущая зимняя коллекция Massimo Dutti содержит много темных, слишком классических вещей, что делает выбор сложнее.
Какую одежду не покупать на распродаже в H&M
Жакеты с рукавами на резинке. По словам стилиста, они выглядят неаккуратно и не стильно.
Изделия с блестящей металлической фурнитурой. По словам Елены, она делают вещь дешевой. Пластиковые пуговицы часто выглядят лучше.
Сумки характеризуются довольно низким качеством даже с учетом скидок.
Пальто-халаты. Выглядят как обычные халаты, а не как стильная верхняя одежда.
Елена рекомендует к покупке в H&M:
- теплые кашемировые джемперы с высоким горлом или на пуговицах из премиальной коллекции (онлайн);
- некоторые базовые свитеры довольно качественные для своей цены. Стилист советует покупать свитер на пару размеров больше для эффекта оверсайз;
- свитеры с северным принтом. Это хороший вариант для тех, кто хочет попробовать тренд, при этом не потратив много денег.
Смотрите видео - Стилист рассказала, какую одежду не покупать на распродаже:
О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl)
Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю.
В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля".
Ведет YouTube-канале "Ellena Galant".
Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу.
Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы.
Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").
