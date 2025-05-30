Тайна разгадана: почему товары со скидкой обозначают желтыми ценниками

Вы узнаете:
- Почему товары со скидкой имеют желтые ценники
- Как желтый цвет влияет на людей
Наверное, многие замечали, что в магазинах используют желтые наклейки и ценники, чтобы обозначить товары, которые продаются со скидкой. Но почему так происходит?
Главред решил разобраться, почему супермаркеты используют желтый цвет для ценников.
Почему ценники в магазинах желтого цвета
Как пишет express.co.uk, выбор цвета ценника коренится в психологии и далеко не случаен.
"Желтый - самый заметный цвет для человеческого глаза, особенно в оживленном супермаркете с рядами продуктов и различной упаковкой. Такая видимость создает мгновенный контраст и привлекает внимание", - объясняют эксперты компании цифрового маркетинга Add People.
Они отметили, что это называется "цветом действия", который побуждает к срочности и говорит вашему мозгу: "Посмотри сюда, сейчас"".
"Психология, стоящая за этим, проста, но сильна. Мозг может обрабатывать визуальные сигналы всего за 13 миллисекунд, а это значит, что покупатели часто подсознательно принимают решение о том, взять ли товар с желтой наклейкой, еще до того, как прочитают цену", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что желтые наклейки также помогают персоналу магазина быстро обозначать товары со скидкой и облегчают системам оформления заказа идентификацию товаров со скидкой.
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Главред также ранее рассказывал, что цветные наклейки на бананах могут "рассказать" о фрукте.
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