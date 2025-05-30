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Тайна разгадана: почему товары со скидкой обозначают желтыми ценниками

Мария Николишин
30 мая 2025, 04:30
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Супермаркеты используют желтый цвет по психологической причине.
Тайна разгадана: почему товары со скидкой обозначают желтыми ценниками
Почему ценники желтые / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему товары со скидкой имеют желтые ценники
  • Как желтый цвет влияет на людей

Наверное, многие замечали, что в магазинах используют желтые наклейки и ценники, чтобы обозначить товары, которые продаются со скидкой. Но почему так происходит?

Главред решил разобраться, почему супермаркеты используют желтый цвет для ценников.

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Почему ценники в магазинах желтого цвета

Как пишет express.co.uk, выбор цвета ценника коренится в психологии и далеко не случаен.

"Желтый - самый заметный цвет для человеческого глаза, особенно в оживленном супермаркете с рядами продуктов и различной упаковкой. Такая видимость создает мгновенный контраст и привлекает внимание", - объясняют эксперты компании цифрового маркетинга Add People.

Они отметили, что это называется "цветом действия", который побуждает к срочности и говорит вашему мозгу: "Посмотри сюда, сейчас"".

"Психология, стоящая за этим, проста, но сильна. Мозг может обрабатывать визуальные сигналы всего за 13 миллисекунд, а это значит, что покупатели часто подсознательно принимают решение о том, взять ли товар с желтой наклейкой, еще до того, как прочитают цену", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что желтые наклейки также помогают персоналу магазина быстро обозначать товары со скидкой и облегчают системам оформления заказа идентификацию товаров со скидкой.

Если вам интересны материалы на такую тему, то можете просмотреть: почему маленькие черные точки расположены вдоль краев лобового стекла автомобилей.

Главред также ранее рассказывал, что цветные наклейки на бананах могут "рассказать" о фрукте.

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