Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебра

Проверить подлинность серебра можно самостоятельно с помощью простых методов, и эксперт по ювелирному делу рассказала, как это сделать правильно.

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Как отличить серебро от подделки - как быстро проверить качество серебра / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как отличить серебро от подделки

Какие есть методы проверки качества серебра в домашних условиях

Если вы покупаете серебряные украшения или нашли старое изделие и хотите убедиться, что оно действительно серебряное, есть несколько эффективных способов проверки. Эксперт по ювелирному делу и металлообработке Эбби в видео на YouTube рассказала, как определить подлинность серебра самостоятельно.

Главред выяснил, как проверить серебро в домашних условиях быстро.

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Первый и самый простой способ определить подлинность серебра - проверить наличие клейма.

"Ищите клеймо производителя. Чаще всего оно находится на язычке застежки, возле цепочки или на серьге", - советует она.

На серебряных изделиях обычно можно увидеть маркировки, такие как:

925 - указывает на серебро 925 пробы (стерлинговое серебро);

S T E R - еще одна маркировка стерлингового серебра;

8999 - также может встречаться на изделиях из серебра.

Если таких отметок нет, стоит продолжить проверку другими методами.

Как отличить серебро от нержавеющей стали - как проверить серебро магнитом

Серебро не является магнитным металлом, поэтому магнит может помочь выявить подделку.

"Магнит притягивает все, что содержит железо. Если все изделие прилипает к магниту, это не серебро", - объясняет Эбби.

Однако стоит помнить об исключениях:

Некоторые части серебряных украшений (например, застежки и пружины) могут содержать сталь, поэтому будут притягивать магнит.

Если магнит притягивает только застежку, но не основное изделие, это не означает, что оно не является серебряным.

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Серебро обладает высокой теплопроводностью, что можно использовать для проверки.

"Серебро - прекрасный проводник тепла. Когда вы положите лед на серебряное изделие, оно мгновенно начнет таять", - отмечает эксперт.

Как проверить:

Возьмите два металлических предмета - один из которых точно серебряный, а другой неизвестный.

Положите на каждый кусочек льда.

Если лед на одном предмете тает быстрее - скорее всего, это серебро.

Смотрите видео о том, как распознать серебро:

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Еще один простой способ проверить серебро - понюхать его.

"Настоящее серебро не имеет запаха. Если вы чувствуете металлический запах, скорее всего, перед вами подделка или сплав", - говорит Эбби.

Иногда потускневшие серебряные изделия могут иметь слабый запах, но новое серебро не должно пахнуть вообще.

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Если у вас есть полировальная салфетка, вы можете использовать ее для проверки.

"Возьмите полировальную тряпку и потрите изделие. Если это настоящее серебро, ткань почернеет из-за удаления оксидов", - советует эксперт.

Если после полировки вы не увидите затемнения на тряпке - это может быть подделка.

Она также советует использовать средства для чистки столового серебра - они нетоксичны и эффективно защищают металл от потускнения.

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Если у вас остались сомнения, самый надежный вариант - обратиться к профессиональному ювелиру.

"Если у вас есть особо ценное изделие, которое вас волнует, лучше отнести его к ювелиру. Они смогут проверить его специальными тестами", - рекомендует Эбби.

Многие мастерские предлагают такую услугу бесплатно или за символическую плату.

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Что известно о YouTube канале "Mettle by Abby" "Mettle by Abby" - это YouTube-канал, созданный ювелиром Эбби, которая специализируется на изготовлении уникальных украшений ручной работы. На канале она делится процессом создания своих изделий, дает советы по уходу за ювелирными украшениями и демонстрирует различные техники металлообработки. Эбби является выпускницей Университета Винтропа 2010 года со степенью бакалавра изобразительных искусств в области ювелирных изделий и металлов.

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