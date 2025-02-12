Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебра

Вы узнаете:
- Как отличить серебро от подделки
- Какие есть методы проверки качества серебра в домашних условиях
Если вы покупаете серебряные украшения или нашли старое изделие и хотите убедиться, что оно действительно серебряное, есть несколько эффективных способов проверки. Эксперт по ювелирному делу и металлообработке Эбби в видео на YouTube рассказала, как определить подлинность серебра самостоятельно.
Главред выяснил, как проверить серебро в домашних условиях быстро.
Как проверить подлинность серебра в магазине - как узнать оригинал серебро
Первый и самый простой способ определить подлинность серебра - проверить наличие клейма.
"Ищите клеймо производителя. Чаще всего оно находится на язычке застежки, возле цепочки или на серьге", - советует она.
На серебряных изделиях обычно можно увидеть маркировки, такие как:
- 925 - указывает на серебро 925 пробы (стерлинговое серебро);
- S T E R - еще одна маркировка стерлингового серебра;
- 8999 - также может встречаться на изделиях из серебра.
Если таких отметок нет, стоит продолжить проверку другими методами.
Как отличить серебро от нержавеющей стали - как проверить серебро магнитом
Серебро не является магнитным металлом, поэтому магнит может помочь выявить подделку.
"Магнит притягивает все, что содержит железо. Если все изделие прилипает к магниту, это не серебро", - объясняет Эбби.
Однако стоит помнить об исключениях:
- Некоторые части серебряных украшений (например, застежки и пружины) могут содержать сталь, поэтому будут притягивать магнит.
- Если магнит притягивает только застежку, но не основное изделие, это не означает, что оно не является серебряным.
Как определить из какого металла изделие - как отличить серебро от цинка
Серебро обладает высокой теплопроводностью, что можно использовать для проверки.
"Серебро - прекрасный проводник тепла. Когда вы положите лед на серебряное изделие, оно мгновенно начнет таять", - отмечает эксперт.
Как проверить:
- Возьмите два металлических предмета - один из которых точно серебряный, а другой неизвестный.
- Положите на каждый кусочек льда.
- Если лед на одном предмете тает быстрее - скорее всего, это серебро.
Смотрите видео о том, как распознать серебро:
Как понять, настоящее серебро или нет - как проверить серебро
Еще один простой способ проверить серебро - понюхать его.
"Настоящее серебро не имеет запаха. Если вы чувствуете металлический запах, скорее всего, перед вами подделка или сплав", - говорит Эбби.
Иногда потускневшие серебряные изделия могут иметь слабый запах, но новое серебро не должно пахнуть вообще.
Как проверить качество серебра без йода - почему серебро оставляет следы на бумаге
Если у вас есть полировальная салфетка, вы можете использовать ее для проверки.
"Возьмите полировальную тряпку и потрите изделие. Если это настоящее серебро, ткань почернеет из-за удаления оксидов", - советует эксперт.
Если после полировки вы не увидите затемнения на тряпке - это может быть подделка.
Она также советует использовать средства для чистки столового серебра - они нетоксичны и эффективно защищают металл от потускнения.
Как узнать, драгоценный металл или нет
Если у вас остались сомнения, самый надежный вариант - обратиться к профессиональному ювелиру.
"Если у вас есть особо ценное изделие, которое вас волнует, лучше отнести его к ювелиру. Они смогут проверить его специальными тестами", - рекомендует Эбби.
Многие мастерские предлагают такую услугу бесплатно или за символическую плату.
Вам также может быть интересно:
- Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина
- Как быстро прочистить слив без вантуза и химии: сантехник раскрыл секрет
- Ненавидят больше всего: названо лучшее средство от крыс и мышей
Что известно о YouTube канале "Mettle by Abby"
"Mettle by Abby" - это YouTube-канал, созданный ювелиром Эбби, которая специализируется на изготовлении уникальных украшений ручной работы. На канале она делится процессом создания своих изделий, дает советы по уходу за ювелирными украшениями и демонстрирует различные техники металлообработки. Эбби является выпускницей Университета Винтропа 2010 года со степенью бакалавра изобразительных искусств в области ювелирных изделий и металлов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред