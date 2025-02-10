Как быстро прочистить слив без вантуза и химии: сантехник раскрыл секрет

Прочистить слив быстро можно без вантуза или химических средств, ведь эту хозяйственную проблему можно решить естественным способом, отмечают сантехники.

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Как быстро прочистить слив без вантуза - сантехник раскрыл секрет / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как почистить самому слив

Что хорошо пробивает канализацию

Если вода в раковине сливается медленно и сопровождается неприятным запахом, вероятно, возник засор. Однако не стоит волноваться - его легко устранить.

Засоры чаще всего вызывают остатки пищи, масло, мыло и жир, которые накапливаются в трубах. Впрочем, по словам экспертов из UK Gas Plumbers, нет необходимости тратить деньги на химические средства - достаточно обычных кристаллов соды, сообщает Express.

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Главред выяснил, что делать, если забилась раковина.

Как прочистить забитый слив - какое самое сильное средство от засоров труб

"Столкнувшись с засорением канализации, многие люди обращаются к агрессивным химическим средствам, чтобы прочистить засор. Однако существует более естественное и экологически чистое решение, которое может быть столь же эффективным - кристаллы соды", - указывают сантехники.

Эксперты отмечают, что кристаллы соды, также известные как стиральная сода или карбонат натрия, являются многоцелевым средством для уборки, в частности эффективным в прочистке сливных труб.

Удаление засоров в канализации может быть непростой задачей, поскольку жир, застывая, превращается в липкую массу, прилипающую к стенкам труб. К тому же жир не смешивается с водой, задерживая остатки пищи, мыла и прочий мусор, что лишь усугубляет проблему.

Именно поэтому кристаллы соды настолько эффективны - их высокая щелочность позволяет расщеплять кислотные вещества, в частности жир, что значительно облегчает промывку и устранение засоров.

"В отличие от агрессивных химических средств для чистки канализации, кристаллы соды нетоксичны и биологически разлагаются, что делает их более безопасным вариантом как для вашей водопроводной системы, так и для окружающей среды. Кроме того, кристаллы соды гораздо мягче воздействуют на ваши трубы, предотвращая повреждения, которые могут быть вызваны коррозионными химическими веществами", - добавляют специалисты.

Как очистить канализацию с помощью соды - как прочистить сливную трубу изнутри

Специалисты отмечаются, что для того, чтобы прочистить канализацию содой быстро нужно сначала вскипятить воду в чайнике и вылить кипяток в сливное отверстие. Это поможет размягчить засоры и подготовить трубы к действию кристаллов соды.

"Далее насыпьте примерно 90 г (полстакана) кристаллов соды непосредственно в канализацию. Сразу после этого снова залейте кипяток, чтобы активизировать щелочную реакцию соды и ускорить расщепление жира", - говорится в материале.

Далее нужно оставить раствор в трубах минимум на 30 минут, а при сильном засорении - на всю ночь.

После этого нужно еще раз промыть слив горячей водой, вылив ее из чайника. Это окончательно смоет остатки загрязнений и устранит засоры.

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