Зимой плесень, влага и конденсат могут создавать серьезные проблемы в доме, но их можно легко устранить с помощью доступного средства.

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Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале - в чем причина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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Можно ли плесень убрать уксусом

Чего больше всего боится плесень больше всего

Февраль всегда был, как правило, самым холодным месяцем зимы. Закрытые окна и сушка белья в помещении способствуют накоплению конденсата, что приводит к оседанию влаги на поверхностях, образованию плесени, повреждению обоев и мебели, а также угрозе для здоровья.

Главред выяснил, какое самое эффективное средство от плесени на стенах.

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Эксперт компании Valspar Paint Люси Стил рекомендует простой и недорогой способ борьбы с плесенью и сыростью, передает Express.

Если проблема связана с конструктивными недостатками стен, крыши или высокой влажностью, следует обратиться к специалисту.

Как уксус влияет на грибок - какой раствор убивает плесень

Для очистки плесени на пористых поверхностях в домашних условиях можно воспользоваться белым уксусом, который является эффективным и безопасным средством.

"Этот трюк особенно полезен, если влага проникает под поверхность. Уксус стоит бюджетный и проникает внутрь, убивая плесень и грибок под корень, не давая им отрасти снова", - отмечает она.

Если причина появления плесени связана с конструктивными недостатками стен, крыши или чрезмерной влажностью, стоит обратиться к специалисту.

Какая кислота убивает грибок - какой уксус нужен для борьбы с плесенью

Для очистки плесени с пористых поверхностей в домашних условиях эффективным и безопасным средством является белый уксус. Он содержит уксусную кислоту, которая обладает противогрибковыми свойствами, уничтожает бактерии и споры плесени, проникшие в стены. Поскольку плесень развивается только в щелочной среде, а уксус является кислым, его применение предотвращает повторное образование грибка.

Как обработать плесень уксусом - что хорошо разъедает плесень

Кроме этого, белый уксус быстро испаряется, что помогает уменьшить уровень влажности в помещении. Чтобы удалить плесень естественным способом, достаточно заполнить бутылку с распылителем уксусом и обильно нанести его на пораженную поверхность. Наилучший эффект будет, если оставить средство действовать минимум на 15 минут, а еще лучше - на час.

После этого, надев маску и перчатки, нужно счистить остатки плесени щеткой - она должна легко отходить. Затем стену следует протереть чистой водой и хорошо высушить тряпкой.

Чтобы предотвратить повторное образование плесени, следует контролировать уровень влажности в помещении, следить за влажными зонами в доме и обеспечивать хорошую вентиляцию.

"Устранение протечек, а также управление вентиляцией вашего дома, чтобы избавиться от конденсата внутри окон, например, является ключом к предотвращению роста черной плесени. Держите проблемные зоны, такие как ванные комнаты, кухни или прачечные, в тепле, поскольку это поможет уменьшить вероятность роста плесени просто потому, что плесень имеет идеальный диапазон температуры и влажности, в котором она может жить и процветать", - резюмировала эксперт.

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