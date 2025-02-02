Законно, но есть нюанс: почему самолеты никогда не летают над Антарктидой

Стало известно, почему коммерческие самолеты избегают полетов над Антарктидой, пятым по величине континентом на планете и это решение имеет вполне логичное.

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Почему самолеты никогда не летают над Антарктидой - объяснение удивит / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Почему самолеты не летят через Антарктиду

Сколько стоит гражданский полет через Южный полюс

Хотя маршруты через Антарктиду могли бы сократить время полета, этот замерзший континент остается закрытым для коммерческой авиации по веским причинам, о которых недавно рассказал один из пилотов, сообщает Mirror.

Испанский авиационный эксперт Марита в своем TikTok-видео объяснила, почему авиакомпании избегают перелетов над Антарктидой, которая занимает около 14,2 миллиона квадратных километров (5,5 миллиона квадратных миль), что делает ее больше Европы.

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Почему же самолеты не используют это пространство для оптимизации маршрутов?

По ее словам, даже несмотря на значительный прогресс в авиационных технологиях, полеты над Антарктидой почти не выполняются из-за особенностей атмосферы, толщина которой меняется в зависимости от региона.

"Слои атмосферы не одинаковы на всей планете. Из-за вращения планеты они толще на экваторе, чем на полюсах", - рассказывает Марита.

Пилот отметил, что толщина атмосферы играет ключевую роль в защите здоровья человека, поскольку именно она оберегает нас от воздействия солнечной радиации.

"Если самолеты летят через тропосферу, а она очень разрежена, мы получим больше радиации", - пояснила Марита.

Смотрите видео о том, почему самолеты не летят через Антарктиду:

Она также утверждает, что в течение своей карьеры пилот самолета "получает больше радиации, чем тот, кто работает на атомной электростанции".

"Мы должны принимать это во внимание и стараться не подвергать пилотов воздействию радиации", - добавила она.

Есть несколько веских причин, почему коммерческие самолеты избегают полетов над Южным полюсом. Одна из них - несовместимость льда и авиации, особенно когда речь идет о топливе. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации поблизости нет аварийных аэропортов для экстренной посадки.

"Мы должны понимать, что большая часть суши нашей планеты находится на одной стороне планеты. Тихий океан, например, занимает половину", - рассказала она.

Марита также заметила, что перелет над Антарктидой вряд ли принесет пассажирам особое удовольствие.

"Полет из Аргентины в Австралию над Антарктидой может быть сверхбыстрым, но он не будет комфортным, он будет турбулентным", - добавила она.

Она пояснила, что хотя такие полеты возможны, они отнюдь не являются бюджетными. Существуют частные компании, которые предлагают подобные авиатуры, однако их стоимость составляет около 15 000 евро (примерно 12 500 фунтов стерлингов).

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