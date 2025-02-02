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Как закрыть карту Приватбанка онлайн за 5 минут: пошаговая инструкция

Алёна Воронина
2 февраля 2025, 04:35
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Для того, чтобы закрыть карту Приватбанка, не обязательно идти в банк - можно сделать это очень быстро, даже не выходя из дома.
Карта банка
Как закрыть карту Приватбанка онлайн/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Можно ли закрыть карту Приватбанка онлайн
  • Как закрыть карту Приватбанка

Когда возникает необходимость закрыть карту какого-то из банков, первое, что приходит на ум - что придется идти в отделение банка. Однако на самом деле не всегда есть такая необходимость.

Например, если вы ищете способ, как закрыть карту Приватбанка, то можете сделать это, даже не переступая порог вашего дома. Это можно очень просто сделать из дома - для этого потребуются только интернет и приложение или web-версия Приват24.

Как отмечается на YouTube-канале Приватбанка, одним из способов закрыть карту является выполнение нескольких простых шагов в приложении или web-версии Приват24.

Как закрыть карту в Приват24

1. Нужно нажать на необходимую карту и перейти в настройки (в правом верхнем углу).

2. Пролистать вниз и выбрать "Закрыть карту".

3. Выбрать способ закрытия: если вы хотите закрыть только одну выбранную карту - тогда выбрать "Закрыть выбранную карту", если хотите закрыть все карты, которые привязаны к счету - то выбрать именно такой пункт из списка.

4. Далее ознакомиться с документом, который появится на экране, и подписать его с помощью SmartID. Чтобы подписать документ, нужно будет ввести пароль SmartID и нажать "Продолжить".

После выполнения всех шагов на экране должна появиться надпись "Договор по карте успешно расторгнут". Далее карта исчезнет из меню "Кошелек" в течение 5 минут.

Как закрыть карту в web-версии Приват24

1. Нажать на нужную карту и перейти в настройки.

2. Пролистать вниз и выбрать "Закрыть карту".

3. Выбрать способ закрытия - закрыть одну карту или несколько карт, привязанных к одному счету.

4. Ознакомиться с документом, выбрать способ подписания и подписать.

5. На экране должна появиться надпись, что договор по карте успешно расторгнут.

Смотрите видео о том, как закрыть карту Приватбанка:

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