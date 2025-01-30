Упражнение на 5 минут: как поднять самооценку самостоятельно без психолога

Психолог рассказала, как можно самостоятельно дома поднять себе самооценку.

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Как поднять самооценку самостоятельно/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Как повысить уверенность в себе и поднять самооценку

Как понять что у тебя низкая самооценка

Вопрос, как исправить заниженную самооценку, является достаточно популярным, ведь многие люди из-за ряда различных причин, которые давят на них изнутри и извне, могут неправильно себя воспринимать и не знать своей ценности.

Психолог Любовь Прудеус рассказала, как повысить уверенность в себе и поднять самооценку с помощью простого упражнения, выполнение которого займет немного времени.

Что такое самооценка

"Самооценка - это то, как я себя субъективно оцениваю. Почему субъективно? Потому что человек может претендовать своим талантом на социальное признание, но при этом оценивать себя довольно низко и не давая тем самым раскрыться своему потенциалу. И наоборот - человек, который является малоценным во всех смыслах, может иметь завышенную самооценку, завышенную уверенность в себе, которая вообще ничем не подкреплена и не является оправданной", - отметила психолог.

Она объяснила, что самооценка - это скелет нашей личности, на который уже накладываются наши качества, наши все таланты. И если мы низко себя оцениваем, то просто не даем этим талантам, этому потенциалу реализоваться.

"И вместо того, чтобы работать над настоящей самооценкой, люди часто гонятся за фейковой самооценкой в виде миллионов подписчиков, дорогих авто, брендовой одежды, пытаясь как бы закрыться за ними и компенсировать то, что здесь так дискомфортно, спрятать это от окружающих и самому этого не видеть. Если вы не поднимете собственную самооценку, когда вы сможете где угодно, в чем угодно и как угодно чувствовать себя хорошо, уверенно и полностью себя принимать, не пытаясь прятаться за брендами... Если этого не произойдет, то вы будете постоянно гнаться за все новыми товарами, чтобы не отставать и чтобы кто-то не дай Бог не увидел, что с вами что-то "не так", и вы этого тоже не осознали", - подчеркнула она.

Как повысить собственную самооценку/ Инфорграфика: Главред

Как поднять самооценку

По ее словам, поднять самооценку мужчин, женщин и детей можно благодаря методикам, разработанным Институтом инновационных технологий.

По словам психолога, самооценка может быть общей - это так, как мы в целом себя оцениваем, и частичной, то есть самооценка моих ролей, например, как человек себя воспринимает как работника, как маму/папу, как сознательного гражданина и т.п. По каждой из этих ролей у человека есть своя самооценка кроме того, что есть общая самооценка. И нужно начинать повышать сначала общую самооценку, ведь она влияет на все остальные.

"Итак, насколько по 10-балльной шкале вы бы себя оценили? 10 - это вы полностью абсолютно принимаете себя, а 1 - это чувствуете себя ничтожеством. Сколько получилось? 5-6 - это средний такой показатель, это нормально, это чаще всего встречается и это можно исправить", - отметила психолог.

Она предложила сделать упражнение, которое поможет поднять самооценку до 10 баллов. По ее словам, ее клиентов такое предложение очень часто пугает, ведь они не верят, что можно вот так сразу поднять свою самооценку до 10.

"Люди думают, что это огромная какая-то тема и годами к этому нужно идти, что это нельзя исправить быстро. И на консультациях мы устраняем эту частичку, которая бунтует и саботирует изменения и не позволяет вам повысить самооценку, и клиент становится готовым получить самооценку в 10 баллов", - говорит Прудеус.

Нужно представить перед собой образ себя же с тем уровнем самооценки, который вы себе приписываете. Вы смотрите на воображаемого себя с низкой самооценкой.

"И мы на нее (него) будем направлять сейчас три состояния, что и приведет к тому, что общая самооценка повысится. Первое состояние называется "принимаю, хоть мне и неприятно". Вспомните ситуацию, когда вы чувствовали себя вот так: "Ну, хорошо. Мне это не нравится, но я это принимаю". Возможно, карантин, возможно, плохую погоду, или что-то другое. Попробуйте почувствовать, где именно в теле живет это переживание. И после того, как вы его почувствовали, представьте любым способом, что вы передаете вот это ощущение "принимаю, хоть мне и неприятно" на тот образ. Вы можете его мысленными ручками отдать, можете в виде света отправить. Ваша задача отправить вот это ощущение на тот образ", - объяснила психолог.

То же самое нужно сделать и со следующими состояниями: "благодарность" и "вау, аж дух захватывает".

"Вспомните, когда вы были за что-то благодарны, почувствуйте это в теле, и когда вы максимально это почувствовали - перенаправьте это на тот образ, почувствуйте, как ему становится лучше. Далее вспомните ситуацию, когда вы видели что-то, от чего аж дух захватывало - возможно это перед какой-то архитектурой, пейзажем или спектаклем. Почувствуйте в себе это ощущение, где оно живет в вашем теле, и также направьте его на тот образ", - сказала психолог Прудеус.

Как повысить самооценку/ скрин

После того, как вы сделаете эти несколько шагов, посмотрите и попробуйте почувствовать, как тому образу стало лучше и на сколько баллов теперь его самооценка. Если самооценка этого образа поднялась хотя бы до 8, потом вы должны "соединиться" с этим образом - подойти к нему, стать на его место и представить, как он наполняет вас и вы соединяетесь.

При этом психолог отмечает, что такое упражнение может поднять самооценку временно, поэтому его можно время от времени повторять. А для того, чтобы эффективно поднять свою самооценку, лучше походить на консультации с психологом.

Также она рассказала, что нужно сделать это упражнение и для всех ролей, которые имеет человек. То есть подумать, какую самооценку имеет человек как работник, или как мама/папа. Затем "поставить" перед собой воображаемого работника, каким вы есть, проделать все шаги, которые есть в этом упражнении, и снова соединиться с этим образом.

Смотрите видео о том, как поднять самооценку:

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Кто такая Любовь Прудеус? Любовь Прудеус – психолог, психотерапевт и нейрохакер. Сертифицирована в НЛП, КПТ подходах. Прошла обучение по юнгианскому анализу, гештальту, лечению травмы, нутрициологии, биохакингу, микродозингу, нейрогимнастике, нейронауке и трансцендентальной медитации. Автор YouTube канала о психологии, на который подписаны почти 50 тысяч пользователей.

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