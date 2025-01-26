Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Кто такой "манькут": правильно объяснят слово лишь единицы

Алёна Воронина
26 января 2025, 04:35
23
Большинство людей привыкли использовать более распространенные синонимы этого слова.
Украинский язык, Ольга Багний
Кто такой "манькут"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Кто такой "манькут"
  • Какие синонимы к этому слову можно использовать

Когда мы говорим о человеке, который левой рукой владеет лучше, чем правой, то часто употребляем слова "лівша" или "шульга". Но в украинском языке есть еще ряд слов-синонимов, которые реже используются, потому что являются диалектными.

Одним из таких слов является "манькут". Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Кто-то говорит на такого человека (который левой рукой владеет лучше, чем правой - ред.) "лівша", можно также говорить "шульга". Но не забывайте о весьма интересных диалектных словах, таких как "манько", "манькут", "манькутник", "малькутник" или еще "лівак", - рассказала Багний.

Также она объяснила, как правильно ставить ударение в слове "ніздря".

"Самый простой способ узнать, что человек левша - посмотреть на его ноздри, левая всегда больше. Кстати, в этом слове - "ніздрі" - в единственном числе ударение также падает на первый слог, хотя некоторые говорят "ніздрЯ". Так вот, запомните: "нІздрі" и "нІздря", - отметила она.

Смотрите видео о том, кто такой "манькут":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки " - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

22:37Мир
Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

21:10Мир
"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

19:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

Последние новости

06:00

Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с женой в США - детали

05:34

Гороскоп на завтра 27 января: Близнецам - огромное счастье, Весам - удовольствие

04:35

Кто такой "манькут": правильно объяснят слово лишь единицыВидео

03:30

Находка для огородника: топ-9 способов использования апельсиновых корок

02:30

Переброска "Орешника" и ядерки в Беларусь: основатель "Гаюна" раскрыл замысел РФ

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
01:20

Романтический мечтатель или ярый реалист: интересный тест на характер по картинке

00:28

Водителям на заметку: что означает знак с восклицательным знаком в треугольнике

25 января, суббота
23:40

"Очень опасно": эксперт сказал, вспыхнет ли новая война на фоне заявлений ТрампаВидео

22:37

РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

Реклама
22:30

Россия разбомбила собственное село в Курской области: оккупанты сбросили 14 КАБов

21:10

Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

20:38

Привиделся "украинский след" в протестах: Фицо отказывается уходить в отставку

20:15

США слили секретные данные разведки новой власти Сирии: в WP раскрыли детали

19:35

"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

19:10

Путин суетится под Трампоммнение

19:05

Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

19:05

"Играет в команде Путина": Туск жестко предупредил Орбана из-за санкций ЕС

18:55

"Успех - это мир": Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

18:31

Берем всего 4 секретных ингредиента и готовим салат Красное море - рецептВидео

18:15

Продлят ли срок для прохождения ВВК "ограниченно годным": важные детали

Реклама
17:57

Украина потеряет треть площади и не будет в НАТО: Фицо сделал скандальное заявление

17:51

"Шабаш фашистов": Жданов раскрыл худший сценарий "Трампа на стороне РФ"

17:31

Рецепт идеального плова: всего один секрет - пальчики оближешьВидео

17:10

"Самые эффективные ребята": Ким высказался о снижении призывного возраста до 18 лет

16:53

РФ бьет по Харькову ударными дронами, есть раненые и "прилеты"

16:44

Украинцам приготовиться: в трех странах ЕС хотят открыть "центры возвращения"

16:37

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

16:30

"Я запретил любые переговоры": Зеленский резко ответил на заявление Путина

16:06

Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

16:03

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

15:53

"Проблемы со здоровьем": что случилось с Аллой Пугачевой - детали

15:37

Как разумно сэкономить на топливе: эксперты озвучили неожиданную фишку

15:20

"Ценитель путинского режима": продюсер Роднянский разочаровал украинцев позицией

15:15

Прекращение военной помощи США: Зеленский сделал важное заявление

15:08

Угроза окружения ВСУ в Донецкой области: майор рассказал о приказах на отход

14:57

Энергетический кризис в Приднестровье: Зеленский и Санду сделали важное заявление

14:55

Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода

14:33

В России исчезли связь и интернет: ГУР "отключили" Москву и другие города

14:19

Рассада перца будет крепкой и даст богатый урожай: огородник раскрыл два способаВидео

14:00

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Реклама
13:55

Воины ВСУ уничтожили подразделение морпехов РФ из бригады, которая казнила пленных

13:46

Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

13:42

"Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв

13:19

Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы

13:14

"Шесть лет служил в церкви": что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук

12:48

Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

12:14

Чем отличаются 2 девушки с фотоаппаратом: только самые внимательные угадают за 31 секунду

12:07

"У нас нет другого варианта": Садовый дал надежду на открытие аэропортов Украины

11:51

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

11:46

"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять