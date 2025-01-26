Кто такой "манькут": правильно объяснят слово лишь единицы

Большинство людей привыкли использовать более распространенные синонимы этого слова.

https://glavred.info/life/kto-takoy-mankut-pravilno-obyasnyat-slovo-lish-edinicy-10633898.html Ссылка скопирована

Кто такой "манькут"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Кто такой "манькут"

Какие синонимы к этому слову можно использовать

Когда мы говорим о человеке, который левой рукой владеет лучше, чем правой, то часто употребляем слова "лівша" или "шульга". Но в украинском языке есть еще ряд слов-синонимов, которые реже используются, потому что являются диалектными.

Одним из таких слов является "манькут". Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Кто-то говорит на такого человека (который левой рукой владеет лучше, чем правой - ред.) "лівша", можно также говорить "шульга". Но не забывайте о весьма интересных диалектных словах, таких как "манько", "манькут", "манькутник", "малькутник" или еще "лівак", - рассказала Багний.

Также она объяснила, как правильно ставить ударение в слове "ніздря".

"Самый простой способ узнать, что человек левша - посмотреть на его ноздри, левая всегда больше. Кстати, в этом слове - "ніздрі" - в единственном числе ударение также падает на первый слог, хотя некоторые говорят "ніздрЯ". Так вот, запомните: "нІздрі" и "нІздря", - отметила она.

Смотрите видео о том, кто такой "манькут":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки " - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред