В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не все

Для того, чтобы блюда быстрее готовились, стоит учитывать то, какая сторона фольги держит тепло.

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В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги/ коллаж: Главред, скриншот: видео TikTok

Вы узнаете:

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги

Какая сторона фольги отражает тепло

У металлической фольги, которая используется во время приготовления пищи, есть матовая и глянцевая стороны. Для того, чтобы правильно использовать такой предмет на кухне, стоит знать, в чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги и какая сторона фольги держит тепло.

На YouTube-канале Λsk Λbout Guide рассказали, какая сторона фольги должна быть внутри во время запекания блюда или использования фольги при размораживании чего-то.

"Если вы выпекаете что-то или размораживаете, то матовая сторона будет поглощать больше излучения тепла и отражать меньше инфракрасного тепла, тогда как блестящая сторона будет отражать больше обоих. Поэтому имеет смысл выпекать и размораживать матовой стороной вверх", - отмечается в видео.

В то же время на YouTube-канале Clever Hacks объяснили, что каждая сторона фольги имеет свое назначение, и в зависимости от того, какой результат вы хотите получить, нужно заворачивать пищу глянцевой или матовой стороной внутрь.

"Есть два способа использования фольги - блестящей стороной вверх или вниз. Одна сторона помогает сохранить температуру пищи, а вторая помогает ее снизить. При заворачивании продукта в фольгу матовой стороной наружу, а глянцевой - внутрь, тепло может легко попадать внутрь. Это полезно, например, при приготовлении картофеля - можно завернуть каждую картофелину глянцевой стороной фольги внутрь и запечь. В таком случае картофель будет хорошо приготовлен и не подгорит", - отмечается в видео.

А если вы хотите завернуть в фольгу сэндвич, чтобы взять его на работу, или еду, которую вы планируете положить в холодильник, тогда нужно заворачивать матовой стороной внутрь, а глянцевой - наружу.

Смотрите видео о том, в чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги:

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