Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд

Одна небольшая деталь указывает на то, что кто-то из этих людей переместился в показанное на рисунке время из будущего.

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Надо за 5 секунд угадать, кто прибыл из будущего/ Brightside

Головоломки помогают проверить критическое мышление и внимательность, но в то же время они являются хорошим способом потренировать такие полезные навыки.

Регулярное выполнение таких заданий помогает улучшить навыки решения проблем и обеспечивает здоровую тренировку для мозга.

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В следующей загадке нужно догадаться, кто из изображенных на картинке людей из будущего, пишет jagranjosh.

Кто-то из людей, присутствующих на вечеринке, попал туда из будущего, и его выдает лишь одна небольшая деталь. Именно ее и нужно отыскать.

Но придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на нее дается очень мало времени - всего лишь 5 секунд. Лишь люди с глубоким интеллектом и необычайной внимательностью смогут разгадать загадку настолько быстро.

Нужно за 5 секунд угадать, кто прибыл из будущего/ Brightside

Удалось ли вам отыскать гостя из будущего на картинке? Попробуйте не отвлекаться, сосредоточиться на задании и выполнить его настолько быстро, как вам только удастся.

А когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, прочитав ответ внизу.

Правильный ответ: мужчина в красной рубашке и голубых штанах из будущего, поскольку он носит с собой плеер, который не был доступен до 1980-х. А, судя по одежде других людей, на рисунке изображено более давнее время.

Из будущего прибыл человек в красной рубашке/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 12 секунд угадать, чем отличаются 2 младенца - нужно найти три отличия. Такая загадка станет настоящим испытанием для вашей внимательности. Задание выглядит простым, но требует сообразительности и скорости мышления.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти три ошибки за 9 секунд - нужно угадать, что не так на рисунке. Сложная загадка будет по силам не всем - только небольшому кругу людей удастся ее разгадать.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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