Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Вы узнаете:
- Как сказать "мнительный" на украинском
- Какой ошибки стоит избегать
Когда человек отовсюду ожидает всевозможных проблем и постоянно "накручивает себя", его могут называть "мнительным". Однако не все догадываются, что в украинском языке неправильно употреблять такое слово, ведь оно российское.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно перевести слово "мнительный" на украинский язык.
"Наверное, большинство из вас хоть раз думали о том, как на украинский перевести слово "мнительный". На украинском "мнительный" будет "помисливий". "Помисливий" - это тот, который отовсюду ждет опасности или неприятностей. Это недоверчиво и болезненно подозрительный человек. Итак, запомните - "мнительный" на украинском языке будет "помисливий". И не забывайте, что мнительность - это умение раздуть из мухи слона, который тебя же и раздавит", - объяснила Багний.
Смотрите видео о том, как сказать "мнительный" на украинском:
@sametak1064 Как на украинском будет "мнительный"? #правильноукраїнською#україна#правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськийконтент♬ оригинальный звук - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.
Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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