Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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Как сказать "мнительный" на украинском/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как сказать "мнительный" на украинском

Какой ошибки стоит избегать

Когда человек отовсюду ожидает всевозможных проблем и постоянно "накручивает себя", его могут называть "мнительным". Однако не все догадываются, что в украинском языке неправильно употреблять такое слово, ведь оно российское.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно перевести слово "мнительный" на украинский язык.

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"Наверное, большинство из вас хоть раз думали о том, как на украинский перевести слово "мнительный". На украинском "мнительный" будет "помисливий". "Помисливий" - это тот, который отовсюду ждет опасности или неприятностей. Это недоверчиво и болезненно подозрительный человек. Итак, запомните - "мнительный" на украинском языке будет "помисливий". И не забывайте, что мнительность - это умение раздуть из мухи слона, который тебя же и раздавит", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, как сказать "мнительный" на украинском:

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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