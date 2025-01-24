Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где спрятан орел: найти птицу за 5 секунд смогут единицы

Алёна Воронина
24 января 2025, 13:36
89
Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана птица - придется очень хорошо постараться.
Загадка
Надо найти орла за 5 секунд/ jagranjosh

Некоторые головоломки бывают простыми, и разгадывать их удается очень быстро. Но обычно такие загадки сразу создаются с таким уровнем сложности, чтобы справиться с ними с первой попытки было очень непросто.

Поэтому если вам удается справляться с подобными заданиями быстро, это может означать, что вы принадлежите к небольшому кругу лиц с чрезвычайными интеллектуальными способностями и прекрасно развитой внимательностью.

В следующей загадке нужно отыскать орла на рисунке, пишет jagranjosh.

видео дня

На первый взгляд будет казаться, что кроме заснеженных гор на картинке больше ничего нет. Однако не стоит доверять этому первому впечатлению - оно ошибочно.

Если внимательно присмотреться, то станет понятно, что птица там все-таки есть. Но чтобы найти ее, нужно обладать незаурядной внимательностью, которая присуща немногим людям.

К тому же время, которое дается на разгадывание загадки, ограничено - всего 5 секунд. Лишь небольшое количество людей сможет справиться настолько быстро.

Загадка
Нужно найти орла за 5 секунд/ jagranjosh

Готовы ли вы проверить свои способности? Попробуйте применить нестандартное мышление, чтобы выйти победителем из этой игры.

Правильный ответ мы обозначили на картинке внизу.

Загадка
Непросто будет найти орла/ jagranjosh

А для наиболее внимательных можем усложнить задание. Кроме орла на рисунке можно также найти несколько других животных - попробуйте их отыскать.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 19 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 кота. Не так уж и просто заметить, какими деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В обход по Днепропетровщине: враг может реализовать опасный сценарий - Ступак

В обход по Днепропетровщине: враг может реализовать опасный сценарий - Ступак

14:20Украина
Прорыв армии РФ к Днепропетровщине: Цехоцкий сделал неожиданный прогноз

Прорыв армии РФ к Днепропетровщине: Цехоцкий сделал неожиданный прогноз

14:13Украина
В Украине ударит +15 градусов: синоптик назвал дату потепления

В Украине ударит +15 градусов: синоптик назвал дату потепления

13:12Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Последние новости

15:25

Кремль вынужден будет вступить в переговоры: эксперт назвал условие

15:19

Военные КНДР заканчиваются: разведка раскрыла проблемы врага на Курщине

15:09

Цветные наклейки на бананах: что они могут "рассказать" о фрукте

14:45

Снижение возраста мобилизации в Украине до 18 лет: эксперт оценил требование США

14:20

В обход по Днепропетровщине: враг может реализовать опасный сценарий - Ступак

Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - КлочокЗаморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок
14:19

Цены полетели вверх: в Украине популярный овощ будет стоить в разы больше

14:13

Прорыв армии РФ к Днепропетровщине: Цехоцкий сделал неожиданный прогноз

14:09

Зачем водители проветривают салон авто даже зимой: причину знают не все

13:46

Машина полностью разбита: известная блогерша погибла в страшном ДТПВидео

Реклама
13:44

В РФ назвали условие завершения войны в Украине и выдвинули наглый ультиматум

13:36

Где спрятан орел: найти птицу за 5 секунд смогут единицы

13:12

В Украине ударит +15 градусов: синоптик назвал дату потепления

13:07

Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров: к чему готовится РФ

13:02

Самолет с украинскими пленными был не один: новые детали катастрофы Ил-76

12:56

Известный блогер удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками

12:47

Одни из крупнейших в России: Генштаб подтвердил прилеты по Рязани и Брянску

12:43

Орбан выдвинул Киеву условие для продления санкций против РФ: чего хочет Венгрия

12:39

Угроза окружения на востоке: в ВСУ назвали опасное направление

12:23

Последствия не имеют границ: из РФ на Украину сует экокатастрофа - где уже загрязнено

12:18

Оккупанты сжигают своих: как изменилась ситуация возле Часового Яра - Снегирев

Реклама
12:10

Аномальное тепло накроет Украину: когда будут рекордно высокие для зимы температуры

12:00

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик

11:59

"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

11:50

РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском: ситуация обостряется

11:49

Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

11:24

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобилизуют с 1 февраля 2025 года: полный перечень категорий

11:19

Китайский гороскоп на завтра 25 января: Кроликам - разочарование, Козлам - падение

10:50

Когда появятся миротворцы в Украине: Европа ведет переговоры с США - Bloomberg

10:50

КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

10:44

Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут

10:25

Украину атаковали почти 60 дронов: силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областяхФото

10:24

"Мы украиночки": путинистки Успенская и Повалий удивили совместным заявлением

10:10

Армия РФ прорвалась в Донецкой области: в ISW раскрыли неутешительную ситуацию

09:58

Старшая дочь Ольги Сумской получила работу в Москве - детали

09:42

США введут самые сильные санкции, если РФ не завершит войну: Трамп сделал заявление

09:40

Трамп хочет создать самую сильную армию в мире: реализует ли планы президент СШАВидео

09:01

Wellboy публично поддержал певца-россиянина - детали скандала

08:28

Армия РФ продвинулась в районе "украинского плацдарма" на Курщине: детали от ISW

08:08

"Не ангел": Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине

Реклама
08:00

Как поставить точку в войне с Россией так, чтобы бои никогда не возобновилисьмнение

06:48

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшиеФотоВидео

06:10

Нефтяные беды России: что ждет Путинамнение

05:55

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

05:00

Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

04:33

Гороскоп на февраль 2025 для Овнов: вдохновение, перемены и любовьВидео

03:50

Что такое "незабавки": лишь единицы смогут правильно объяснить словоВидео

03:08

Большинство совершает ошибку: названо лучшее время для питья кофе по утрам

02:30

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять