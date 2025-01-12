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Бензин - это "паливо" чи "пальне": только единицы дадут правильный ответ

Алёна Воронина
12 января 2025, 04:30
17
Довольно часто слова "паливо" и "пальне" путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.
Украинский язык, Ольга Багний
Какая разница между словами "паливо" и "пальне"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Чем отличаются слова "паливо" и "пальне"
  • Как правильно употреблять эти слова

При употреблении слов "паливо" и "пальне" часто допускается серьезная ошибка - эти два слова могут путать и ошибочно употреблять друг вместо друга. Однако на самом деле они отличаются по значению.

Слово "паливо" является более широким понятием. Поэтому "пальне" - это всегда "паливо", но "паливо" не всегда является "пальним". Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Что важнее для человека - вода или бензин? Кажется, вода. Но бензин значительно дороже. Кстати, кто знает: бензин - это "паливо" или "пальне". Эти слова немного отличаются по значению", - сказала она.

Багний объяснила, что "паливо" - более широкое понятие. "Паливом" мы называем горючее вещество, которое используем для получения тепловой энергии - тепла. Например, "природне паливо", "ракетне паливо", "економія палива". "Паливом" мы называем дрова, уголь, нефть, газ.

"А "пальне" - это "паливо" для двигателей внутреннего сгорания. Поэтому бензин, как и солярка - это "пальне". Итак, друзья, "пальне" - это всегда "паливо", а "паливо" это не всегда "пальне". Вот так правильно по-украински", - объяснила она.

Смотрите видео о том, какая разница между словами "паливо" и "пальне":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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