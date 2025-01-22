Где спрятан гепард: только люди со "зрением охотника" найдут хищника за 11 секунд

Найти гепарда будет довольно сложно, ведь он спрятался очень ловко.

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Надо найти гепарда за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Оптические иллюзии и головоломки - это отличный способ тренировать умственные способности и проверить внимательность. Регулярное разгадывание таких загадок может стать невероятно полезной тренировкой для мозга.

Такие загадки не только помогают развивать сообразительность, но и являются отличной возможностью провести время с пользой после тяжелого дня.

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В новом задании вам нужно найти гепарда, который скрыто наблюдает за газелями в саванне, пишет jagranjosh.

С первого взгляда будет казаться, что на картинке есть только три газели, которых мы видим на переднем плане. Но на самом деле где-то там также притаился хищник. Задача состоит в том, чтобы найти, где именно он спрятался.

Не забывайте, что времени на разгадку мало - всего 11 секунд. Это настоящий вызов, поэтому старайтесь найти хищника как можно быстрее.

Нужно найти гепарда за 11 секунд/ jagranjosh

Если вы не смогли найти гепарда, смотрите ответ ниже.

Непросто будет заметить гепарда/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 19 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 кота. Не так уж и просто заметить, какими деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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