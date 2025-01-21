Какой дом отличается: нужно разгадать загадку за 7 секунд

"Странный" дом, который отличается от всех остальных, заметить будет непросто, ведь спрятан он очень искусно.

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Надо найти "странный" дом за 7 секунд/ jagranjosh

Оптические иллюзии и головоломки - это отличный способ проверить свои умственные способности и испытать свою внимательность. Но при этом они также помогают тренировать себя и улучшать сообразительность.

Также подобные загадки станут приятной находкой, если вы ищете вариант, как провести свое свободное время после тяжелого дня приятно и с пользой.

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В следующей загадке нужно отыскать, какой дом на рисунке отличается от всех остальных, пишет jagranjosh. Непросто будет его заметить, ведь спрятан он очень искусно.

Мы видим большое количество домов, которые на первый взгляд одинаковые. Но где-то среди этих рядов с домами есть один дом, который чем-то отличается. Нужно его быстро найти.

А спешить точно придется, ведь на загадку дается очень мало времени - всего 7 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Нужно найти "странный" дом за 7 секунд/ jagranjosh

Попробуйте сосредоточиться и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

Если не удается разгадать загадку, можете посмотреть на разгадку внизу.

Правильный ответ: дом, который отличается от всех остальных - предпоследний в среднем ряду. У него двери и окна не похожи на те, которые в других домах.

Непросто будет найти дом, который отличается от всех остальных/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 19 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 кота. Не так уж и просто заметить, какими деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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