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Что такое "незабавки": лишь единицы смогут правильно объяснить слово

Алёна Воронина
24 января 2025, 03:50
23
Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "незабавки"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что такое "незабавки"
  • Когда используется это слово

Фраза "це вам не зАбавки" знакома большинству украинцев, ведь большинство из нас слышали такое выражение хотя бы раз в жизни. А вот слово "незабАвки" известно небольшому количеству людей, ведь используется гораздо реже своих более распространенных синонимов.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает слово "незабавки".

видео дня

"Це вам не зАбавки", - говорим мы, когда речь идет о чем-то серьезном. А если написать это вместе и изменить ударение, получится слово "незабАвки". Знаете, что оно означает? Слово "незабавки", означает "невдовзі, незабаром", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, что такое "незабавки":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" і "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать наугад не получится.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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украинский язык Ольга Багний
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