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2 простых шага, и проблема исчезнет: как убрать раздражение после бритья

Алёна Воронина
1 февраля 2025, 04:35
108
Если выполнить несколько простых действий, от проблемы не останется ни следа.
Ноги, бритва
Как убрать раздражение после бритья/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как быстро убрать сильное раздражение после бритья
  • Что делать если после бритья появляются прыщи

После бритья бритвой у женщин и мужчин время от времени могут возникать неприятные последствия - раздражение.

Британский семейный врач Сими Адедеджи в видео на своем YouTube-канале рассказала, как быстро убрать сильное раздражение после бритья.

видео дня

Она объяснила, что раздражение от применения бритвы - это сильная зудящая красная сыпь вокруг волосяных фолликулов, которая иногда может появляться, если вы бреетесь насухо, тупой бритвой, а иногда даже после эпиляции воском.

Чтобы избавиться от такого раздражения, нужно выполнить несколько шагов.

1. Успокоить покраснение

Для этого можно воспользоваться гелем с алоэ вера, который заранее охладить в холодильнике. Или можно точечно обработать участки покраснения с помощью крема с гидрокортизоном, который можно приобрести без рецепта.

2. Успокоить зуд

По словам врача, зуд можно успокоить, используя безрецептурное антигистаминное средство. Также нужно нанести увлажняющий крем без ароматизаторов, который содержит ингредиенты против зуда.

Как убрать раздражение после бритья
Как убрать раздражение после бритья/ Инфографика: Главред

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