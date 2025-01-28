Кто владелец собаки: лишь единицы догадаются за 7 секунд

Сложно будет понять, где именно спрятан правильный ответ и какие детали могут на него указывать.

https://glavred.info/life/kto-vladelec-sobaki-lish-edinicy-dogadayutsya-za-7-sekund-10634663.html Ссылка скопирована

Кто владелец собаки - надо угадать за 7 секунд/ Brightside

Головоломки и оптические иллюзии являются хорошим способом проверить свои интеллектуальные способности, но одновременно это эффективный метод улучшения своей внимательности и сообразительности.

В то же время такие загадки могут пригодиться, если вы ищете полезное и одновременно веселое занятие на вечер после тяжелого и напряженного дня.

видео дня

В следующей загадке нужно угадать, кто из изображенных мужчин является владельцем собаки, пишет jagranjosh.

Трое мужчин сидят за столиками в кафе, а в этот момент под дверью заведения ждет пес. Домашнему любимцу нельзя заходить в заведение, ведь там запрещены визиты с собаками, поэтому собака покорно ждет своего хозяина под дверью.

Нужно угадать, кто именно из изображенных мужчин является владельцем животного. Непросто будет отыскать правильный ответ.

К тому же придется спешить, ведь на задание дается очень мало времени - всего 7 секунд.

Кто владелец собаки - надо угадать за 7 секунд/ Brightside

Готовы ли вы принять этот вызов и попробовать отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени? Если да, тогда вперед.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Правильный ответ: владелец собаки сидит за вторым столиком. На его стуле можно заметить поводок зеленого цвета, а у собаки ошейник такого же цвета.

Владелец собаки сидит за вторым столиком/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 19 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 кота. Не так уж и просто заметить, какими деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред