Россия скоро может испытать ядерную ракету в Антарктиде - The New York Times

Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. Эти испытания РФ может провести в Антарктиде. Об этом сообщает The New York Times.
Теоретическая дальность полета этой ракеты составляет тысячи километров. Издание не исключает, что РФ уже могла провести испытания.
По данным издания, было замечено передвижение самолетов и транспортных средств на базе в отдаленном арктическом регионе. Там оккупанты готовятся к испытанию ракеты "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall. В этом же регионе появлялись и американские наблюдательные самолеты.
Еще 31 августа Кремль выпустил авиационное уведомление о "временной опасной зоне". Пилотам рекомендовалось избегать части Баренцева моря у побережья и в 19 км от Паньково на Новой Земле. Это уведомление продлили до 6 октября.
В начале августа на авиабазе Рогачево в 160 км от места запуска были замечены два российских самолета, которые предназначены для сбора данных о пусках ракет. Там они находились до 26 сентября.
Пока сложно точно определить, испытали оккупанты ракеты или еще планируют испытать.
Ранее президент Финляндии Сауле Ниинистьо заявил о том, что риск применения ядерного оружия огромен. Сауле Ниинистьо напоминает Европе быть осмотрительными относительно рисков эскалации полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.
Напомним, ранее Гончар рассказал о том, готов ли Запад предоставить "ядерный зонт". Эксперт считает, что так или иначе, членство НАТО - это то, что сегодня выглядит единственной гарантией безопасности.
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