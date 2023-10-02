Россия скоро может испытать ядерную ракету в Антарктиде - The New York Times

Теоретическая дальность полета этой ракеты составляет тысячи километров.

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РФ может испытать ядерную ракету в Антарктиде / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, Sentinel Hub

Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. Эти испытания РФ может провести в Антарктиде. Об этом сообщает The New York Times.

Теоретическая дальность полета этой ракеты составляет тысячи километров. Издание не исключает, что РФ уже могла провести испытания.

По данным издания, было замечено передвижение самолетов и транспортных средств на базе в отдаленном арктическом регионе. Там оккупанты готовятся к испытанию ракеты "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall. В этом же регионе появлялись и американские наблюдательные самолеты.

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Еще 31 августа Кремль выпустил авиационное уведомление о "временной опасной зоне". Пилотам рекомендовалось избегать части Баренцева моря у побережья и в 19 км от Паньково на Новой Земле. Это уведомление продлили до 6 октября.

В начале августа на авиабазе Рогачево в 160 км от места запуска были замечены два российских самолета, которые предназначены для сбора данных о пусках ракет. Там они находились до 26 сентября.

Пока сложно точно определить, испытали оккупанты ракеты или еще планируют испытать.

Ранее президент Финляндии Сауле Ниинистьо заявил о том, что риск применения ядерного оружия огромен. Сауле Ниинистьо напоминает Европе быть осмотрительными относительно рисков эскалации полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

Напомним, ранее Гончар рассказал о том, готов ли Запад предоставить "ядерный зонт". Эксперт считает, что так или иначе, членство НАТО - это то, что сегодня выглядит единственной гарантией безопасности.

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