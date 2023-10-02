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Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

Юлия Куришко
2 октября 2023, 15:15 обновлено 2 октября, 15:29
Эксперт считает, что так или иначе, членство НАТО - это то, что сегодня выглядит единственной гарантией безопасности.
Готов ли Запад предоставить 'ядерный зонт': Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше
Гончар рассказал о применении ядерного оружия РФ / коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.co

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал, готовы ли Украине предоставить "ядерный зонт" - что будет ждать Украину дальше.

Гончар рассказал, что Украина вряд ли сможет что-то сделать в обозримой перспективе с точки зрения собственной ядерной программы, потому что на это нужны колоссальные средства и ресурсы.

"Да и с таким подходом больше проблем чем решения. То, что касается гарантий безопасности, но не тех, о которых говорят, потому что сами эти слова уже стали элементом обмана, ведь мы сразу вспоминаем Будапештский меморандум", - добавил он.

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Эксперт считает, что так или иначе, членство НАТО - это то, что сегодня выглядит единственной гарантией безопасности. Без каких-то особых условий, когда Украине будут предлагать модифицированную версию пятой статьи Устава НАТО, и все может вылиться из Тот же Будапештский меморандум

"Где будет зафиксировано, что там окажут дипломатическую, политическую поддержку, но не будет вот этого ядерного зонта, который имеют другие страны-члены НАТО. Поэтому ставку нужно делать на это, а дальше смотреть по ходу и убеждать партнеров, что нужно отойти от страусиной политики к реальной политике не просто сдерживания, а к обузданию России совместными усилиями. И, соответственно, должно быть изменение формулы от "помогать, сколько нужно" до победы Украины и наказания РФ не только репарациями, но и денуклеаризацией", - отметил Гончар.

Экспер заявил, что пока постановка вопроса в международной повестке дня со стороны ряда столиц Запада и прежде всего Вашингтона заключается в том, чтобы вернуться к диалогу о стратегической стабильности. Таким образом путинский режим будет чувствовать себя относительно спокойно продолжать ядерный шантаж не только Украины, но и всего мира.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года-член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, что РФ, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах. Аналитики в США не исключают, что Китай, Россия и Соединенные Штаты могут вести подготовку к новым испытаниям, связанным с ядерными вооружениями.

Жданов озвучил хард-вариант завершения войны в Украине. Эксперт считает, что ядерной катастрофы не избежать. Но это будут не обстрелы Россией наших ядерных объектов.

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война в Украине ядерное оружие Михаил Гончар
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