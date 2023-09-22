Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

Аналитики в США не исключают, что Китай, Россия и Соединенные Штаты могут вести подготовку к новым испытаниям, связанным с ядерными вооружениями.

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Россия, Китай и США модернизируют свои ядерные полигоны - CNN / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, Офис президента

Страна-оккупант Россия, США и Китай, согласно спутниковым снимкам, построили новые объекты и прорыли дополнительные туннели на своих ядерных полигонах. Аналитики не исключают, что государства могут возобновить ядерные испытания.

Как сообщает CNN, пока нет никаких весомых доказательств того, что Россия, Китай и США проводят подготовку к новым ядерным испытаниям, но при этом спутниковые снимки показывают расширения трех ядерных полигонов в течение нескольких лет:

На полигоне в дальне-западном регионе Синьцзян, который эксплуатирует КНР;

Полигоне на архипелаге в Северном Ледовитом океане, который используется РФ;

Полигоне в пустыне Невада, используемом США.

Эксперты не исключают возобновления ядерных испытаний

По мнению адъюнкт-профессора Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина Джеффри Льюис, спутниковые снимки, которые сделали в течение 3-5 последних лет, показывают, что на полигонах прорыты новые тоннели под горами, дороги и построены хранилища. Зафиксированы и движения транспортных средств на таких объектах.

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"Мы видим очень много намеков на то, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", - допустил Льюис.

Отметим, что после Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 1996 года, ни одна из стран не возобновляла ядерные испытания. Впрочем, Китай и США, несмотря на подписание договора, так его и не ратифицировали.

"Совершенно очевидно, что все три страны, Россия, Китай и США, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку видов деятельности, которые были бы необходимы для проведения испытаний", - полагает полковник ВВС США в отставке Сердрик Лейтон.

Аналитики также полагают, что расширение полигонов может привести к новой гонке по модернизации инфраструктуры, направленной на испытания ядерных вооружений. Особенно в ситуации, когда присутствует глубокое недоверие между Штатами и двумя авторитарными государствами – Китаем и Россией.

Россия вышла из ядерного договора

Страна-агрессор Россия и США в апреле 2010 году подписали третий Договор о стратегических наступательных вооружениях, который предполагал сокращение ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона. До этого аналогичные соглашения подписывались в 1991 и 2022 году.

В феврале 2021 года США продлили срок действия договора СНВ-III с Россией.

21 февраля 2023 года российский директор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", - сказал Путин и подчеркнул, что Россия должна быть готова к испытанию ядерного оружия при необходимости.

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