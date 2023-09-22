УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

Андрей Ганчук
22 сентября 2023, 16:24 обновлено 22 сентября, 17:04
Аналитики в США не исключают, что Китай, Россия и Соединенные Штаты могут вести подготовку к новым испытаниям, связанным с ядерными вооружениями.
США, Россия, Китай, ядерное оружие
Россия, Китай и США модернизируют свои ядерные полигоны - CNN / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, Офис президента

Страна-оккупант Россия, США и Китай, согласно спутниковым снимкам, построили новые объекты и прорыли дополнительные туннели на своих ядерных полигонах. Аналитики не исключают, что государства могут возобновить ядерные испытания.

Как сообщает CNN, пока нет никаких весомых доказательств того, что Россия, Китай и США проводят подготовку к новым ядерным испытаниям, но при этом спутниковые снимки показывают расширения трех ядерных полигонов в течение нескольких лет:

  • На полигоне в дальне-западном регионе Синьцзян, который эксплуатирует КНР;
  • Полигоне на архипелаге в Северном Ледовитом океане, который используется РФ;
  • Полигоне в пустыне Невада, используемом США.

Эксперты не исключают возобновления ядерных испытаний

По мнению адъюнкт-профессора Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина Джеффри Льюис, спутниковые снимки, которые сделали в течение 3-5 последних лет, показывают, что на полигонах прорыты новые тоннели под горами, дороги и построены хранилища. Зафиксированы и движения транспортных средств на таких объектах.

видео дня

"Мы видим очень много намеков на то, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", - допустил Льюис.

Отметим, что после Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 1996 года, ни одна из стран не возобновляла ядерные испытания. Впрочем, Китай и США, несмотря на подписание договора, так его и не ратифицировали.

"Совершенно очевидно, что все три страны, Россия, Китай и США, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку видов деятельности, которые были бы необходимы для проведения испытаний", - полагает полковник ВВС США в отставке Сердрик Лейтон.

Аналитики также полагают, что расширение полигонов может привести к новой гонке по модернизации инфраструктуры, направленной на испытания ядерных вооружений. Особенно в ситуации, когда присутствует глубокое недоверие между Штатами и двумя авторитарными государствами – Китаем и Россией.

Россия вышла из ядерного договора

Страна-агрессор Россия и США в апреле 2010 году подписали третий Договор о стратегических наступательных вооружениях, который предполагал сокращение ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона. До этого аналогичные соглашения подписывались в 1991 и 2022 году.

В феврале 2021 года США продлили срок действия договора СНВ-III с Россией.

21 февраля 2023 года российский директор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", - сказал Путин и подчеркнул, что Россия должна быть готова к испытанию ядерного оружия при необходимости.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России новости США ядерное оружие новости Китая
Реклама

Главное за день

Армия Украины нанесла удар по штабу Черноморского флота РФ в Крыму

Армия Украины нанесла удар по штабу Черноморского флота РФ в Крыму

16:54 Украина
"ЧФ нарежут как салями": Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма

"ЧФ нарежут как салями": Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма

16:50 Украина
Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

16:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:55

Воздвижение Креста Господня 2023: когда отмечают, что можно и нельзя делать

16:54

Армия Украины нанесла удар по штабу Черноморского флота РФ в Крыму

16:50

"ЧФ нарежут как салями": Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма

16:29

Что нельзя кидать в компостер: секреты лучшего удобрения

16:24

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах: CNN узнали детали

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
16:22

София Ротару поделилась трогательным воспоминанием о муже

16:16

Что произошло с Кадыровым: в разведке рассказали детали о состоянии главы Чечни

16:12

Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд на хитрой головоломке

16:05

Стало известно, от чего умер звезда "Эйфории"

Реклама
15:59

"Мы же обещали, что дальше будет": в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму

15:44

Шмыгаль: Россия уже две недели атакует энергообъекты Украины

15:41

Без них зиму начинать нельзя: 5 проверенных способов приготовления ароматных лисичек

15:38

Арестович рассказал о жене и ответил, дает ли деньги бывшим

15:36

"Будет много интересного": названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму

15:21

Можно ли класть телефон экраном вверх: не убивайте свой гаджет

15:16

"Вали туда, откуда ты пришла": певица Мила Нитич рассказала об отношениях с абьюзером

15:14

Скифские мечи дома: США вернули Украине похищенные оккупантами артефакты

15:09

"Прикрыть лавочку Путина": Эйдман раскрыл, как элита России свергнет диктатора

14:56

НАТО станет гарантией мира для Украины, Россия больше не нападет – Столтенберг

14:54

Звезда "Игры престолов" хочет отобрать детей у мужа после развода

Реклама
14:34

Чего больше всего боится моль: что положить в шкаф, чтобы спасти вещи

14:23

Оккупантов выдавливают из-под Бахмута: ВСУ зачищают важную железную дорогу

14:20

"Турція" или "Туреччина", "Молдавія" или "Молдова": какие страны мы называем неправильно

13:50

Именины 23 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:50

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября 2023: Козам - радость, Петухам - труд

13:37

Какими именами лучше не называть детей: привлекают непростую судьбу

13:34

Взрывы, осколки и дым в центре Севастополя: по штабу ЧФ нанесен ракетный удар

13:14

Зачем сыпать соль на угли: хитрый прием - залог вкусного шашлыка

13:08

Еще один популярный российский актер собирается отправить сына на войну в Украине

12:57

"Так и тянет к "хорошим русским": Данилко получил на орехи в Сети за объятия с российским блогером

12:52

День весеннего равноденствия 2024: когда ждать короткие ночи и длинные дни после зимы

12:44

Украина получит дальнобойное оружие: Зеленский раскрыл детали подготовки сделки

12:42

Лунный календарь на октябрь 2023: опасный коридор затмений

12:37

"Ты квадратная": в сеть попало видео, как тренер публично унижала Кабаеву

12:32

Глава МИД Польши назвал нынешнюю политику Украины "вредной и оскорбительной"

12:20

На часть областей налетят грозы, температура будет +10: погода на выходные

11:54

"Какой ты воин? Куда ты идешь?": Харчишин рассказал, с каким сердцем отпускал сына в ВСУ

11:49

Продавал тепловизоры в интернете: на Житомирщине будут судить офицера

11:41

Какой праздник 23 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

11:33

Как заточить нож в домашних условиях: справитесь без помощи мужа

Реклама
11:32

Три знака зодиака не смогут в это поверить: кто разбогатеет в октябре

11:22

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре: на какую сумму придется раскошелиться

11:11

На 6-7 лет война не затянется, но может измениться ее формат – БогдановВидео

11:09

Favbet Foundation передал спецназовцам ВСУ внедорожник

10:37

Пора делать ревизию: сколько лет можно хранить домашнюю консервацию

10:36

Светлана Лобода в Киеве разнесла вдребезги автоВидео

10:25

Эксперт спрогнозировал, до какой степени дойдет зерновой конфликт между Польшей и УкраинойВидео

10:23

"Для нас плохая новость": Жданов рассказал о ситуации с дронами и ракетами в РФ

10:03

Гороскоп на завтра 23 сентября 2023: Деве - серьезный разговор, Тельцу - новые отношения

10:00

Кадыров на фоне слухов о своей смерти обнародовал новое видео: что с ним не так

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять