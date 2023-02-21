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Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

21 февраля 2023, 13:14
Путин подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а не о выходе из него.
Владимир Путин
Путин заявил, что РФ решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях / скриншот

Страна-агрессор Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил хозяин Кремля Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Путин подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а не о выходе из него.

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие",— заявил он.

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По словам президента РФ , якобы есть информация, что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Он предупредил, что в таком случае и Москва проведет их в ответ.

Путин заявил, что Минобороны и Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости.

"Ни у кого не должно быть опасных иллюзий о том, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", — сказал хозяин Кремля.

Что такое ДСНВ

Отметим, Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

В январе Госдеп США заявил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. Речь шла о заседании двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, которая планировалась с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире. В последний момент Россия отказалась от участия в переговорах, объяснив это враждебностью США.

Первый договор о стратегических наступательных вооружениях юыл подписан между СССР и США был подписан 30—31 июля 1991 года в Москве, вступил в силу 5 декабря 1994 года.

Согласно договору, СССР и США должны были в течение 7 лет сократить свои ядерные арсеналы. Всего через полгода после подписания договора СССР прекратил существование. Россия заявила о продолжении выполнения международных обязательств СССР, в том числе договора СНВ-1.

Как сообщал Главред, кремлевский директор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Основные тезисы из речи Путина можно почитать в материале: Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем послании.

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