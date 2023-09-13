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"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарий

Алёна Воронина
13 сентября 2023, 02:30
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Если Запад попытается сохранить нынешнюю систему в РФ, оккупанты залижут раны и заявят: "Родители воевали – можем повторить". Тогда миру грозит большая война.
Ядерная война, Александр Сотник
Мир получит ядерную войну, если позволит РФ зализать раны, считает Сотник/ ua.depositphotos.com, Главред

Если западные государства будут поддерживать идею того, что в стране-агрессоре России нужно сохранить нынешнюю систему с российским диктатором Владимиром Путиным во главе или без него, то через какое-то время система в РФ залижет свои раны и устроит в мире новую еще большую войну. И та война точно будет ядерной.

У россиян никуда не денутся реваншистские настроения. Такое мнение высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Не знаю, каким образом хотел бы разрулить ситуацию Запад. Но, мне кажется, если Запад на такое пойдет, система залижет свои раны, а ее реваншистские и зоновские настроения никуда не денутся, и тогда через определенное количество лет мир получит очень большую войну, уж точно ядерную. Реваншисты не успокоятся: сейчас было "Деды воевали – можем повторить", а потом будет "Родители воевали – можем повторить", – отметил публицист.

Он подчеркнул, что "Эту пещеру нужно выжигать, чтобы она физически не могла срастись, восстановиться и снова заняться людоедством в планетарном масштабе".

Сотник отметил, что сейчас мы наблюдаем ренессанс необольшевизма, торжество которого можно увидеть в России, Китае и КНДР. А если это перекинется еще в Африку, тогда "всем мало не покажется", считает публицист.

"Матка красной лепры должна быть уничтожена, и тогда мы сразу увидим, как моментально уменьшится количество террористов в мире, как изменится политический вектор в Китае, как заткнется Ким Чен Ын. Источник, главный лепрозорий, который сейчас возбудился и угрожает всему миру, и является первопричиной всех бед", – подчеркнул Сотник.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Возможность распада России

Ранее эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак выразил мнение, что мир не подталкивает РФ к распаду, но это произойдет по одной причине. Другие государства боятся ускорять распад России, потому что не хотят брать на себя ответственность за риски и последствия.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов выразил мнение, что распад РФ может запуститься по одному сценарию. Когда социальные проблемы в России наложатся на экономические, то могут воплотиться в жизнь радикальные сценарии.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля.

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