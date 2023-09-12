ВСУ мощно ударили по базе российских дронов

Украинские военные нанесли мощный удар по пункту базирования экипажей дронов Zala и "Ланцет" российских оккупантов в Донецкой области.
Захватчики обустроили пункт базирования экипажей дронов в оккупированном поселке Луганское, но они не смогли скрыться от точных ударов защитников Украины. Об успешной атаке сообщили в Центре стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях во вторник, 12 сентября.
Отмечается, что удар состоялся в понедельник, 11 сентября.
"Утром 11.09.2023 Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области", – говорится в сообщении.
В СтратКоме ВСУ не уточняют, чем именно был нанесен удар и какое подразделение так метко атаковало оккупантов.
Смотрите видео удара ВСУ по базе беспилотников оккупантов:
Война в Украине
Ранее сообщалось, что ракетоносители РФ прекратили дежурство в море – страна-агрессор РФ завела их в пункты базирования. Первой причиной того, что РФ убрала свои корабли с ракетами, являются сильные штормы, которые наблюдаются в последние дни. Но есть еще вторая причина – оккупанты могут экономить ракеты, чтобы осуществить массированные атаки по Украине перед отопительным сезоном, говорят в ВСУ.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинских военных сообщили, что ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении.
Напомним, 12 сентября в Крыму прогремел мощный взрыв, российские оккупанты сразу подняли в небо боевую авиацию. В Telegram-каналах пишут о взрывах во временно оккупированном Севастополе, но местные жители говорят о "хлопке" в Красноперекопске.
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