Захватчики обустроили базу экипажей беспилотников Zala и "Ланцет" в поселке Луганское на Донеччине, но не смогли скрыться от точных ударов украинских военных.

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ВСУ мощно ударили по базе российских дронов/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, скрин

Украинские военные нанесли мощный удар по пункту базирования экипажей дронов Zala и "Ланцет" российских оккупантов в Донецкой области.

Захватчики обустроили пункт базирования экипажей дронов в оккупированном поселке Луганское, но они не смогли скрыться от точных ударов защитников Украины. Об успешной атаке сообщили в Центре стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях во вторник, 12 сентября.

Отмечается, что удар состоялся в понедельник, 11 сентября.

видео дня

"Утром 11.09.2023 Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области", – говорится в сообщении.

В СтратКоме ВСУ не уточняют, чем именно был нанесен удар и какое подразделение так метко атаковало оккупантов.

Удар ВСУ по базе беспилотников оккупантов/ скрин

Смотрите видео удара ВСУ по базе беспилотников оккупантов:

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ракетоносители РФ прекратили дежурство в море – страна-агрессор РФ завела их в пункты базирования. Первой причиной того, что РФ убрала свои корабли с ракетами, являются сильные штормы, которые наблюдаются в последние дни. Но есть еще вторая причина – оккупанты могут экономить ракеты, чтобы осуществить массированные атаки по Украине перед отопительным сезоном, говорят в ВСУ.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинских военных сообщили, что ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении.

Напомним, 12 сентября в Крыму прогремел мощный взрыв, российские оккупанты сразу подняли в небо боевую авиацию. В Telegram-каналах пишут о взрывах во временно оккупированном Севастополе, но местные жители говорят о "хлопке" в Красноперекопске.

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