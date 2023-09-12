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"Эти ограничения неприемлемы": Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях

Алёна Воронина
12 сентября 2023, 10:48 обновлено 12 сентября, 11:10
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Глава государства подчеркнул, что декларации должны быть открытыми сейчас, а не через год.
Владимир Зеленский, декларация
Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, который сохранял ограничения относительно электронного декларирования.

Он подчеркнул, что декларации должны быть открытыми, и это должно быть уже сейчас, а не через год. О таком решении глава государства сообщил в видеообращении, которое было обнародовано утром во вторник, 12 сентября.

"Вето. Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, который сохранял ограничения относительно электронного декларирования. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр надо открывать", – заявил президент Украины.

видео дня

Он добавил, что нужно, чтобы за этот закон нардепы проголосовали с этой главной правкой, и желательно как можно скорее.

Владимир Зеленский
Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях/ скрин

Смотрите видео с заявлением Зеленского о наложении вето на законопроект об электронных декларациях:

Возврат электронного декларирования

Напомним, в Украине приостановили обязательное э-декларирование из-за рисков для госслужащих в связи с полномасштабным вторжением России.

В июле 2023 года стало известно о том, что Рада сделала шаг к восстановлению э-декларирования. Ярослав Юрчишин убеждал, что указанный законопроект не содержит "дыр" и рисков для военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Рада вернула электронное декларирование, но есть большой подвох. За возврат обязательного электронного декларирования доходов во время заседания 5 сентября проголосовали 329 народных депутатов. Однако народные депутаты проголосовали за закрытие реестра еще на один год.

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