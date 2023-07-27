Рада сделала шаг к восстановлению э-декларирования: без рисков для военных

Депутаты еще должны будут усовершенствовать определенные положения и доработать правки.

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Декларации снова появятся в публичном доступе, но есть нюанс / коллаж Главред. Фото: УНИАН, Telegram Ярослава Железняка

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 о восстановлении э-декларирования для госслужащих 299 голосами нардепов, сообщил в Telegram депутат Ярослав Железняк.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин в эфире телемарафона отметил, что речь идет о законопроекте, зарегистрированном Давидом Арахамией.

Юрчишин убеждает, что указанный законопроект не содержит "дыр" и рисков для военнослужащих.

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"Этот законопроект фактически восстанавливает э-декларирование без каких-либо дыр в нем. Потому что по предыдущему была очень серьезная дискуссия о попытках скрыть определенные виды информации или сделать существенные "дыры". Так вот, новый зарегистрированный законопроект не имеет никаких из этих ошибок, он в принципе является хорошей базой, чтобы вернуть электронное декларирование, обязать всех чиновников, кто еще этого не сделал, отчитаться за 2021-2022 годы. При этом полностью защищает все права наших военнослужащих. Они будут декларироваться только после того, как завершат все свои прямые обязанности как военные (те, что находятся на фронте)", - высказался нардеп.

Юрчишин подчеркнул, что депутаты были готовы проголосовать за проект и в целом, но представители фракций между собой договорились усовершенствовать определенные положения и дать время на доработку правок.

"До сентября, в принципе, есть все шансы иметь восстановленное декларирование. Все чиновники отчитаются. Доступ будет по-прежнему. Единственное, что будет закрыто, - это частная информация, которая, согласно закону Украины, не относится к публичной информации", - отметил он.

Председатель Комитета ВР Анастасия Радина добавила, что в основу законопроекта легли наработки министерства юстиции и МВФ.

Э-декларирование в Украине - о чем законопроект №9534

Декларации должны быть поданы не только за этот год, но и за все остальные предыдущие.

Военнослужащие, лица, которые для осуществления служебных полномочий находятся на ТОТ (в частности, уполномоченные вести контрразведку на ТОТ), а также служащие, отправленные в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, будут подавать декларации в течение 90 дней после завершения боевых действий и отмены военного положения.

В декларациях будут уточняться данные по имуществу, которое находилось во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода, и рыночная стоимость пользования таким объектом в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов (например, за 2022 год это составит 124 050 грн).

Законом возобновляются спецпроверки, приостановленные на период военного положения, - в том числе и для тех, кто был назначен на государственные должности без них.

Декларации вновь появятся в публичном доступе в Едином реестре, но паспортных данных лица, места его проживания, дат рождения, местонахождения объектов и ФИО лиц, перечисленных в декларации, а также банковских счетов, в открытом доступе не будет.

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