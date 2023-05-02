Какие украинцы должны были подать декларацию о доходах до мая: что грозит тем, кто этого не сделал

До 1 мая украинцы должны были заполнить декларации о доходах и уплатить налоги, но это касается только определенных категорий населения.

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Деньги и налоги / коллаж УНИАН и Korupciya

Вплоть до 1 мая часть украинцев (та, у которых есть дополнительный доход помимо основного) должны были заполнить декларации о своих доходах и уплатить налоги. Те из них, которые по каким-то причинам не подали декларацию, могут получить штраф в размере 340 грн, сообщает портал "Обозреватель".

К примеру, украинцы могут получить штраф в размере 340 грн (если такое нарушение допустили впервые). Однако при повторной неподаче декларации размер штрафа составит уже 1020 грн.

В случае, если произошла неуплата или недоплата налога, то штрафы назначаются такие:

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10% определенного налогового обязательства либо суммы занижения;

25% определенного налогового обязательства или суммы занижения, если доказано, что это было преднамеренно.

Далее, сообщают специалисты, если на протяжении 1095 дней налоговики повторно определят сумму налогового обязательства по НДФЛ, то размер штрафа будет равен 50% этой суммы.

Также нужно отметить, что может назначаться и административный штраф нарушителям. Его используют в том случае, если право на имущественное положение и доходы не подали, подали несвоевременно либо с искаженными данными. Это может быть предупреждение или штраф в размере 51-136 грн (первое нарушение) и от 85 до 136 грн (за второе нарушение).

При этом из-за действия военного положения в Украине данные штрафы не применяются. Если у физлица не было возможности подать декларацию вовремя, то оно имеет право подать ее в период полугода после возобновления такой возможности.

Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября 2022 года повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

Позднее єкономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

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