Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

Монобанк возобновляет кредитирование / соцсети

Monobank в полном объеме возобновляет программы кредитования, а именно: Рассрочку и Покупку частями, сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский в Telegram.

"Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривен кредитных лимитов на рассрочку и "Покупку частями"! День-два будет проливаться такой массив лимитов", - сообщил Гороховский.

Также он отметил, что сейчас нужно поддерживать экономику.

"Уверены за нами последуют и другие банки. Нам следует поддерживать экономику, потребление и бизнес в Украине. Каждый на своем месте. Экономический фронт", - подчеркнул Гороховский.

Ранее Главред писал о том, что 18 апреля Монобанк перестает обслуживать клиентов, кто еще не покинул оккупированный Крым, Донбасс, Россию, Беларусь и ряд других стран.

Читайте также: