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Украинцам летом нужно будет заплатить налоги на жилье: как правильно посчитать

Дмитрий Видоменко
1 мая 2023, 16:15 обновлено 1 мая, 16:15
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Украинцы до 1 июля получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратов.
Монеты, налоги
Монеты, налоги / коллаж фото УНИАН

Граждане Украины вплоть до 1 июля 2023 года должны получить квитанции для уплаты налога на недвижимость. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной налоговой службы.

Как говорится в тексте, платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратных метров и за частные дома площадью от 120 квадратных метров.

Согласно законодательству, ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате по состоянию на 1 января отчетного года (и не может превышать 1,5 % за квадратный метр).

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Поскольку в нынешнем году налог начисляется за отчетный 2022 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной зарплаты в размере 6,7 тысячи грн (то есть максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн).

К примеру, у украинца есть квартира в Киеве общей площадью 65 квадратных метров. Значит, сумма налога рассчитывается как результат умножения общей площади квартиры и ставки налога, которая утверждена решением КГГА (сейчас она составляет 1,5 % ‒ 90,0 грн за квадратный метр).

Соответственно, расчет суммы налога: (65-60) умножить на 100,5 равно 502,5 грн.

Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября 2022 года повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

Позднее єкономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

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