"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

Маляр объяснила, что враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, несет значительные потери.

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Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке / Коллаж Главред, фото Армияинформ, Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины, а враг несет значительные потери.

По ее словам, военные сдерживают вражеское наступление в Донецкой области, там постоянно продолжаются бои.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщила Маляр.

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Маляр объяснила, что враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, несет значительные потери.

"Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", - написала Маляр.

Самыми тяжелыми участками сейчас являются:

Лиманское направление,

бои продолжаются в районах Дибровы,

Серебрянского лесничества и Григорьевки Донецкой области.

Маляр добавила, что оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

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