"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины, а враг несет значительные потери.
По ее словам, военные сдерживают вражеское наступление в Донецкой области, там постоянно продолжаются бои.
"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщила Маляр.
Маляр объяснила, что враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, несет значительные потери.
"Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", - написала Маляр.
Самыми тяжелыми участками сейчас являются:
- Лиманское направление,
- бои продолжаются в районах Дибровы,
- Серебрянского лесничества и Григорьевки Донецкой области.
Маляр добавила, что оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
Контрнаступление ВСУ - что известно
В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.
В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.
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