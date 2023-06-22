УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

Мария Тупик
22 июня 2023, 21:31 обновлено 22 июня, 21:46
150
Маляр объяснила, что враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, несет значительные потери.
Война в Украине, Анна Маляр
Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке / Коллаж Главред, фото Армияинформ, Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины, а враг несет значительные потери.

По ее словам, военные сдерживают вражеское наступление в Донецкой области, там постоянно продолжаются бои.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщила Маляр.

видео дня

Маляр объяснила, что враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, несет значительные потери.

"Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", - написала Маляр.

Самыми тяжелыми участками сейчас являются:

  • Лиманское направление,
  • бои продолжаются в районах Дибровы,
  • Серебрянского лесничества и Григорьевки Донецкой области.

Маляр добавила, что оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

Читайте также:

война в Украине Анна Маляр война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:38 Украина
"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в Украине

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в Украине

19:47 Украина
"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

18:25 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:17

Леся Никитюк рассекретила вес и пошутила с поклонниками

21:40

От чего зависит, улетит ли доллар за 40 грн: эксперт назвал главный фактор

21:31

"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

21:29

"Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие

20:38

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - СотникПутин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - Сотник
20:28

Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

20:02

"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

19:57

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

19:47

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

Реклама
19:22

Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

19:20

Чонгарский мост уже передает оккупантам плохой приветмнение

19:17

"Зачем тебе страшилы нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери

19:16

Дочь Пугачевой Орбакайте с детьми порадовалась заграничному отдыху в Италии

18:29

Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

18:25

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФВидео

18:16

Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

18:08

Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при взрыве

17:56

Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхакВидео

17:37

Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

17:25

Ветеринар едва не умер от смеха: доктор задорно смеялся, услышав кличку собаки

Реклама
17:07

Врежет мощная жара с дикими ливнями: в Украину несется настоящая адская погода

16:59

Семья одесского военкома приобрела в Испании виллу и машины на миллионы долларов

16:38

Человек пьет Кока-колу каждый день: в чем вред и опасность

16:35

Напиток богов из желтой бочки: как делали легендарный квас в СССР

16:28

Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

16:15

"Главная баба-сплетница": Владимир Остапчук "наехал" на Славу Демина

16:13

"Что я буду доказывать?": Винник пояснил, почему исчез из поля зрения фанатокВидео

16:02

Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

15:50

"Это ложь": в Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС

15:43

Мир найдет способ ликвидировать Путина - Зеленский

15:38

О возможном теракте на Запорожской АЭС: нажмет ли Путин красную кнопкумнение

15:26

2 невероятно дешевых способа, как убрать с одежды пятна от травы

15:25

Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жаруВидео

15:14

Как лучше всего сохранить укроп на зиму: необычные способы

14:58

"Я девочка": Слава Каминская оправдалась за отказ возвращаться в Украину

14:56

Зеленский запретил российские и белорусские книги в Украине

14:48

"Делаю это каждый год": мужчина показал, как спасти помидоры от вредителейВидео

14:15

Шойгу "замылил глаза" Путину, что до конца июня соберет "резервную армию"

14:07

У Путина готовы взорвать ЗАЭС, и тогда Запад пойдет войной на Россию – СотникВидео

13:35

Что происходит с человеком, который регулярно пьет молоко

Реклама
13:20

"Козаченько слово держит": где проходит службу Виталий Козловский

13:12

Суд закрыл производство, с помощью которого кредиторы хотели захватить зерновой терминал в Одессе актуально

12:56

"Совсем плоха": Валюху из Сватов нашли в поезде в невменяемом состоянии

12:51

Ускоренное вступление Украины в НАТО: Шольц раскрыл планы по помощи Киеву

12:46

Для чего полезно есть вишню: как простая ягода улучшает сон

12:26

Ни копейки за душой: 3 знака зодиака, которые не умеют копить деньги

12:08

РФ хотела разрушить еще одну дамбу: СМИ узнали, куда ночью целились "Кинжалы"Видео

12:05

Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС - Зеленский

12:05

"Пацаны перегрели атмосферу": Сотник объяснил угрозы Путина в адрес НАТОВидео

11:54

"Тревога вдвое сильнее": эксперт объяснил, чем грозит ядерное оружие России в БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять