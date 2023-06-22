"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

Зеленский отметил, что в целом руководство государства оценивает контрнаступление положительно.

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Владимир Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро.

В интервью BBC президент подчеркнул, что осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

"Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", - сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что в целом руководство государства оценивает контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в том числе с заминированными территориями.

"Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", - добавил президент.

Зеленский заявил, что не уверен в возможности оккупантов противостоять украинской армии. Однако, по его мнению, россияне готовы совершать катастрофы больших масштабов, как подрыв Каховской ГЭС.

"Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно подрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное. Такими действиями они не остановят нас, а наоборот разозлит людей", - подчеркнул Зеленский.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

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