Зеленский – о контрнаступлении армии Украины: медленнее, чем хотелось бы

Наступательная операция – не голливудский фильм, люди в боях рискуют своей жизнью, сказал президент Украины Владимир Зеленский иностранным журналистам.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-o-kontrnastuplenii-armii-ukrainy-medlennee-chem-hotelos-by-10479640.html Ссылка скопирована

Армия Украины будет двигаться так, как будет нужно - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

Вооруженные силы Украины две недели проводят контрнаступательные операции в войне со страной-агрессором Россией. Продвижение идет медленнее, чем хотелось бы, но это не голливудский фильм. Люди рискуют своей жизнью. Армия будет двигаться так, как считает нужным. Об этом заявил президент Владимира Зеленский.

В интервью ВВС он рассказал о том, что наступление сил обороны Украины на фронте идет "медленнее, чем хотелось бы".

видео дня

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", - отметил Зеленский.

По его словам, военное продвижение дается нелегко – 200 тысяч квадратных километров Украины заминировано российскими оккупационными войсками.

"Чего бы некоторые не хотели, в том числе попыток давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя тем путем, который считаем лучшим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

Другие новости: