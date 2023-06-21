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"Украину ждут тяжелые сражения": в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

Алина Дембицкая
21 июня 2023, 00:10 обновлено 21 июня, 00:17
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В Минобороны США подчеркнули, что боевые действия в Украине ежедневно превращаются в затяжные сражения, как это было в Бахмуте.
ВСУ
В Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

У представителей Пентагона есть положительное отношение к контрастным операциям, которые проводят украинские силы, и они выражают убеждение, что у Украины есть необходимые средства для достижения успеха. Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает "Европейская правда".

Как отметила Сингх, боевые действия в Украине ежедневно превращаются в затяжные сражения, как это было в Бахмуте.

"Мы знаем, что сражения будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность преуспеть в контрнаступательных операциях", - подчеркнула она.

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Представительница Пентагона подчеркнула, что на прошлой неделе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, во время которого были объявлены новые пакеты военной поддержки для Киева.

"Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас. Мы понимаем, что битва будет тяжелой. И, конечно, россияне будут приспосабливаться, как это было с начала войны. Но так же будут приспосабливаться и украинцы", - добавила представительница Пентагона.

Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки при оценке помощи Украине учитывают не только свои интересы, но и потери, которые могут понести украинские силы.

"Мы знали, что потери на поле боя будут. Это - досадная часть этой войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала", - подытожила представительница Пентагона.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у украинской армии есть достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

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