Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

Президент подчеркнул, что украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость.

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Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ за обстрел спасателей / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

Вооруженные силы Украины обязательно ответят российским оккупантам за удар по спасателям в Херсоне, которые занимались ликвидацией последствий теракта на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели. Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость.

видео дня

"Каждый такой российский удар, каждый российский теракт – это каждый раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет", - сказал Зеленский.

Как отметил украинский гарант, сейчас украинские военные на юге, на востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и дальше. Глава государства отметил, что защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование, что у государства-зла больше никогда не будет возможности привнести зло в Украину.

Обстрел спасателей в Херсоне

Во вторник, 20 июня, российская оккупационная армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые после затопления расчищали мул. В результате российской атаки один сотрудник ГСЧС погиб, еще семеро пострадали. Шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, ранее армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне открыли огонь "в спины гражданским". По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения – добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших – 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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