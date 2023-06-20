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"Значительно меньше, чем у россиян": Резников оценил потери Украины в войне

Алина Дембицкая
20 июня 2023, 00:10 обновлено 20 июня, 00:34
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Резников подчеркнул, что россияне могут снимать одну единицу техники с других ракурсов, выдавая фото из разных локаций, или вообще подделывают снимки.
'Значительно меньше, чем у россиян': Резников оценил потери Украины в войне
Резников оценил потери Украины в войне / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Украинская добровольческая армия

Министр обороны Алексей Резников признал, что Вооруженные силы Украины несут потери во время контрнаступления, однако эти потери намного меньше, чем у страны-агрессора России. Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время".

"Это война. Но именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской", - отметил Резников.

Отвечая на вопрос о потерях в технике, министр сказал, что такие потери тоже есть, но они тоже значительно меньше, чем в РФ. Он также подчеркнул, что российские пропагандисты могут снимать одну единицу техники с других ракурсов, выдавая фото из разных локаций, или вообще подделывают снимки.

"Когда вы смотрите пропагандистские российские каналы, и они показывают много разбитой украинской техники, мой вам совет: обращайтесь к специалистам по OSINT (анализ из открытых источников – ред.), их сейчас очень много. Мы смеялись, например, когда один и тот же "Леопард", который, действительно, был "травмирован" – это война, – был показан российскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован", - пояснил Резников.

Потери ВСУ в ходе наступления

Как сообщал Главред, недавно в Сети распространилась информация о том, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады якобы потеряли большое количество личного состава, а также Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Однако на самом деле это враждебная ИПСО.

Как отметил главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, в день, когда РФ заявила о более 300 "убитых" украинских бойцах бригады, на самом деле тогда погибло пятеро защитников.

"Они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все - бригады нет, у нас было пять погибших. Это яркий пример того, насколько они лгут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Маркус.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, как Зеленский сделал мощное заявление о преступлениях Путина:

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