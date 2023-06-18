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"Ни один Partiot не уничтожен!": Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиков

Алина Дембицкая
18 июня 2023, 23:20 обновлено 18 июня, 23:22
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Украинский гарант подчеркнул, что все системы ПВО работают и сбивают российские ракеты.
Владимир Зеленский, ЗРК Patriot
Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиков / Коллаж: Главред, фото: офис президента Украины, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики не уничтожили ни одного комплекса Patriot. Сейчас все системы находятся на боевом дежурстве и успешно сбивают российские ракеты. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Кто бы там в России ни рассказывал, якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один Partiot не уничтожен!", - подчеркнул президент.

Как отметил украинский гарант, единственное, что должно сейчас волновать страну-агрессора Россию, – то, как подготовить свое общество к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства.

"Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные двигаются: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед", - сказал президент.

Путин опозорился заявлением об уничтожении Patriot

Недавно президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что оккупанты якобы уничтожили в Украине аж 5 комплексов ПВО Patriot, при этом известно о том, что ВСУ пока располагают только двумя батареями американских ЗРК.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "уничтожении" дивизионов Patriot свидетельствуют о том, он не знает, из чего состоят эти системы. Игнат заверил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot продолжает функционировать.

Ранее Главред рассказывал, что войска противовоздушной обороны Украины в начале мая впервые сбили баллистические ракеты "Кинжал" в небе над Киевом. Главную роль в отражении воздушной атаки государства-оккупанта России отыграли американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Пропаганда Москвы долго рассказывала, какими, мол, "несокрушимыми" являются ее ракеты "Кинжал", но ВСУ доказали – их можно сбивать.

Смотрите видео о том, когда Украина получит больше Patriot:

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