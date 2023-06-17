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В Воздушных силах отреагировали на бред Путина об "уничтожении" ЗРК Patriot

Алина Дембицкая
17 июня 2023, 23:45
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Представитель Воздушных сил ВСУ заверил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot продолжает функционировать.
ЗРК Patriot, Юрий Игнат
В воздушных силах отреагировали на бред Путина об "уничтожении" ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, armyinform.com.ua

Заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "уничтожении" дивизионов Patriot свидетельствуют о том, он не знает, из чего состоят эти системы. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы говорим о двух дивизионах, которые командующий Воздушных сил показал, селфи сделал – вот, они есть. Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до 8 пусковых установок может быть в Patriot... Возможно, они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. Он их "уничтожает" ежедневно, как и Конашенков", - заявил Игнат.

Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ заверил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot продолжает функционировать.

"Хочу заверить, что Patriot работает – вчера сами видели. 16 число прошлого месяца – 6 "Кинжалов" и 16 число вчера – тоже 6 "Кинжалов". Результат есть, будем ожидать больше таких систем", - подчеркнул Игнат.

Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин опозорился заявлением о том, что оккупанты якобы уничтожили в Украине аж 5 комплексов ПВО Patriot, при этом известно о том, что ВСУ пока располагают только двумя батареями американских ЗРК.

Ранее Главред рассказывал, что войска противовоздушной обороны Украины в начале мая впервые сбили баллистические ракеты "Кинжал" в небе над Киевом. Главную роль в отражении воздушной атаки государства-оккупанта России отыграли американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Пропаганда Москвы долго рассказывала, какими, мол, "несокрушимыми" являются ее ракеты "Кинжал", но ВСУ доказали – их можно сбивать.

Смотрите видео о том, когда Украина получит больше Patriot:

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