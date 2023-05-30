Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" Patriot

Сергея Шойгу заявил, что российские военные якобы "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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Юрий Игнат высказался о Patriot в Украине / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитный ракетный комплекс Patriot сбил все ракеты "Искандер", которые Россия запустила по Киеву в понедельник, 29 мая.

По его словам, Patriot сбил все ракеты, летевшие по баллистике. Это свидетельствует о том, что комплекс цел и невредим.

"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки Киевской области и шахедами и крылатыми ракетами типа х101-х555. Но наши, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", - сказал Игнат, пишет Суспильне.

РФ о Patriot

30 мая российские СМИ писали о том, что по словам их министра обороны Сергея Шойгу – российские военные "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

В последний месяц Россия изменила тактику обстрелов Украины и Киева. Оккупанты ведут комбинированные атаки беспилотниками и ракетами разных типов. По состоянию на 30 мая столица подверглась 17 атакам с начала месяца.

Ранее в минобороны страны-агрессора заявили, что "Кинжал" якобы попал по системе Patriot.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на такое утверждение спикера российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат успокоил украинцев, объяснив, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно.

Смотрите видео о том, как Patriot может полностью закрыть небо в Украине:

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