Patriot уничтожил российский Кинжал: Зеленский раскрыл подробности

Системы Patriot в руках украинцев показали, на что способна демократия, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о результатах работы ПВО Украины / Фото: Википедия, ОП

Мировое сообщество нуждается в глобальном лидерстве демократии, заявил президент Владимир Зеленский.

Это главное, что необходимо обеспечивать сотрудничеством, сказал он, выступая в воскресенье на сессии саммита "Большая семерка плюс Украина" и фактически подтвердил информацию о том, что силы ПВО Украины сумели сбить российскую гиперзвуковую ракету Кинжал с помощью системы ПВО Patriot.

"Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых вроде бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. Patriot в руках украинцев показали, на что способна демократия", — подчеркнул глава государства.

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По его словам, переданные Западом системы ПВО защищают украинские города от ракет РФ.

"Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotalе, SAMP-T - они дают защиту жизни в наших городах и создают глобальный бренд безопасности для демократии", — добавил Зеленский.

Ранее в минобороны страны-агрессора заявили, что "Кинжал" якобы попал по системе Patriot.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на такое утверждение спикера российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат успокоил украинцев, объяснив, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно.

"Я хочу сказать: не переживайте за судьбу Patriot", - сказал он.

18 мая заместитель спикера Пентагона Сабина Сингх сообщила, что систему ПВО Patriot уже починили. Она находится в полной боевой готовности.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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