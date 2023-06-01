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Защита от ударов РФ: в Украину перебросят новые системы Patriot — премьер Польши

Алексей Тесля
1 июня 2023, 19:51 обновлено 1 июня, 19:51
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Премьеры стран ЕС пообещали быструю поставку систем Patriot в Украину, сообщил Матеуш Моравецкий.
Patriot
Украине передадут новые системы Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Несколько европейских премьер-министров обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Кишиневе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам соответствующих консультаций, передает Укринформ.

"Мы составили расписание этих занятий. Польша поможет Украине обучать пилотов истребителей F-16", — сказал он.

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По его словам, в ходе обсуждения поставок Украине систем Patriot он указал, "как важно, чтобы другие страны, у которых есть эти системы, как можно скорее поделились ими с Украиной".

"Могу сказать, что эта встреча была очень конструктивной и позитивной. Я не хочу говорить здесь от лица нескольких премьер-министров. Но несколько премьер-министров, у которых есть системы Patriot, пообещали быструю поставку этих систем. Очень хорошие противоракетные и зенитные комплексы для Украины", — сказал он.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, 1 июня оккупанты РФ совершили новую атаку на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

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