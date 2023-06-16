После провала ракетной атаки Путин опозорился враньем об "уничтожении" ЗРК Patriot

Диктатор РФ считает, что Россию ударами по ее территории провоцируют на применение ядерного оружия.

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Владимир Путин выдумал уничтожение 5 комплексов Patriot / Defense.gov/John Hamilton, Скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин опозорился заявлением о том, что оккупанты якобы уничтожили в Украине аж 5 комплексов ПВО Patriot, при этом известно о том, что ВСУ пока располагают лишь двумя батареями американских ЗРК.

При этом диктатор РФ приплел события в Белгородской области, где российские повстанцы с оружием в руках начали борьбу против кремлевского режима. Он также изрек, что атаки на Кремль и Белгородскую область - это "попытки спровоцировать РФ на серьезные ответные действия", включая применение ядерного оружия. Такое заявление кремлевского узурпатора транслируют пропагандисты РФ.

"Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве", — сказал Путин. По его словам, "серьезные ответные действия" не предпринимаются по "определенным мотивам", но отказался их назвать. "Я потом вам скажу", — явно замявшись сказал он модератору.

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Диктатор РФ также считает, что Россию ударами по ее территории провоцируют на применение ядерного оружия в Украине. "Все ждут, что мы начнём кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет", — сказал он.

Путин добавил, что "использование ядерного оружия в Украине теоретически возможно в случае угрозы существования России, но у нас сейчас нет такой необходимости". При этом сказал, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона на территории Украины".

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Ракетный удар РФ по Киеву

Напомним, в пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, во время атаки уничтожено: 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", 2 разведывательных БпЛА.

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Возник пожар. Есть пострадавшие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

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