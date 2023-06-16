"Самая большая атака за последние недели": Кулеба указал цель ракетного удара РФ по Киеву

Ракетная атака произошла как раз во время пребывания в столице Украины президента ЮАР Сирила Рамафоса и африканской делегации.

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Кулеба указал цель ракетного удара РФ по Киеву/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия в пятницу, 16 июня, нанесла массированный ракетный удар по Киеву как раз во время пребывания в украинской столице африканской делегации, которую возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации.

Об этом Кулеба написал в Twitter. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся самый большой ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты – это сообщение Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", – написал Кулеба.

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Кулеба отмечает, что ракетным ударом по Киеву РФ "передала привет" африканской делегации/ скрин

Ракетный удар РФ по Киеву 16 июня

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщали, что страна-агрессор РФ запустила ракеты "Калибр" с Черного моря. Позже сообщалось и о запуске оккупантами баллистических ракет.

После ракетной атаки в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уничтожили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных беспилотника.

Начальник Киевской городской администрации Сергей Попко предупредил, что есть большая вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В то же время в полиции Киевской области сообщали, что в результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Там был пожар и есть пострадавшие.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве нет поврежденных объектов в результате ракетной атаки. Звуки взрывов в Подольском районе были работой ПВО.

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