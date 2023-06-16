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"Двое суток боролся с наводнением": на Херсонщине фермер героически спас свой урожай

Алёна Воронина
16 июня 2023, 10:59 обновлено 16 июня, 11:12
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Фермер и его работники с тракторами и лопатами выступили против масштабной стихии после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
В Херсонской области фермер героически спас свой урожай
В Херсонской области фермер героически спас свой урожай / скрин

В Херсонской области фермер героически спас свой будущий урожай от масштабной стихии, которая приближалась. После подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС на земельные участки, где росли арбузы, морковь, огурцы и многое другое, надвигалась большая вода.

Фермер не опустил руки, а начал защищать будущий урожай вместе с работниками своего фермерского хозяйства. Об этом рассказал аграрий Виктор Свидерский, показав соответствующее видео.

С помощью трактора фермер рыл валы возле своего поля, а там, где вода всё равно переливалась, работники подбрасывали землю лопатами.

"Друзья, хочу показать, как фермер боролся с наводнением после подрыва Каховской ГЭС. Вы видите, какой вал сделал. Там дальше идет Буг, и Буг дошел почти поверх этого вала. В некоторых местах переливался, ребята с лопатами, трактор – наворачивали, дальше подбрасывали. Здесь повсюду полностью стояла вода, на поле вода не зашла, до арбузчиков не достала. Там дальше морковь идет, огурцы... До поля вода не достала", – рассказал Свидерский.

Он отметил, что фермер со своими работниками так боролись двое суток, а потом пришлось сутки отсыпаться.

Также аграрий показал траншею, которую фермер вырыл возле своего поля. Он отметил, что первая "линия обороны" была аж за посадкой.

"Фермер прорывал траншеи плугом. Дальше ребята с лопатами закрывали дыры, копали ямы, и тракторы здесь копали такой огромный вал", – рассказал Свидерский.

В Херсонской области фермер героически спас свой урожай
На Херсонщине фермер героически спас свой урожай/ скрин

Смотрите видео, как фермер героически спас свой урожай на Херсонщине от наводнения:

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Местные жители на оккупированных территориях Херсонщины сообщают о большом количестве погибших и пропавших без вести в результате затопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Местные жители видят погибших внутри их домов через окна.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

Как наводнение повлияет на урожай арбузов

Аграрии отмечали, что подрыв дамбы Каховской ГЭС серьезно повлияет на количество арбузов, которые могут собрать аграрии на Херсонщине в этом году. Фермеры на деоккупированной части Херсонской области этой весной высадили бахчевые. Однако урожай, который удастся собрать, может быть намного меньше ожидаемого из-за подтопления территорий, заявил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

Эксперт рынка сельскохозяйственной продукции, председатель БО "Борщ" Виталий Иванков отмечал, что нынешний урожай арбузов на затопленных территориях практически смыло. Совсем без арбузов украинцы не останутся. Их выращивают в Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях. Однако вкус всё равно не тот, сказал он.

Смотрите видео о том, как в Херсоне отступает вода:

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