Будут ли в Украине летом арбузы: аграрии объяснили влияние на урожай подрыва ГЭС

Подрыв дамбы Каховской ГЭС серьезно повлияет на количество арбузов, которые могут собрать аграрии на Херсонщине в этом году.

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Будут ли в Украине летом арбузы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Фермеры на деоккупированной части Херсонской области этой весной высадили бахчевые. Однако урожай, который удастся собрать, может быть намного меньше ожидаемого из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и крупного подтопления территорий.

Такую оценку влияния катастрофы на будущий урожай арбузов дал исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко в интервью NV. Он отметил, что большой объем воды попадет, в частности, и на поля с бахчевыми.

"Арбузы обычно выращивают на левом берегу Днепра. Поэтому проблема с их поставками будет. И даже усилится. Последние месяцы мы наблюдали повышение уровня воды в среднем Днепре, что было связано с действиями российских агрессоров. Это может привести к более негативным последствиям. Больший уровень воды на 30-40 см в реке, соответственно, больший объем воды будет сбрасываться через поврежденную дамбу", – отметил Иващенко.

Согласно его оценкам, урожайность в области упадет в целом. На это повлияет также повреждение ирригационных систем. Если они до сих пор остались и оккупанты их не выкопали и не вывезли, то после затопления они могут быть вымыты или повреждены.

Иващенко отмечает, что пока рано оценивать возможные убытки, но уже сейчас понятно, что урожайность существенно упадет.

"Можно точно сказать, что сейчас речь идет о выживании аграриев, работающих в Херсонской области", – сказал специалист.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезно. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Смотрите видео о том, как изменятся цены на продукты из-за катастрофы на Каховской ГЭС:

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