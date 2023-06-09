Подоляк пояснил, почему контрнаступление ВСУ будет эффектным и эффектривным

Будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины на позиции русских оккупантов будет в достаточной степени эффектным и эффективным, говорит Михаил Подоляк.

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В контрнаступлении ВСУ будет меньше разговоров, а больше действий - Подоляк / коллаж Главред, фото УНИАН

Действия ВСУ на фронте в рамках контрнаступления будут эффектными и заметными. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

"Это будут оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России с увеличением интенсивности обстрелов тыловой транспортно-логистической инфраструктуры страны-агрессора. ВСУ ведут иначе – будет меньше разговоров, а больше действий. И безусловно это все будет видно, потому что мы в прямом эфире всю войну практически даем. С определенными ограничениями, конечно, в отличие от России", ‒ сказал он.

Подоляк говорит ‒ Украине выгодно, чтобы русские пропагандисты сами путались в своей информационной войне.

"У нас должна возникать саркастическая ирония от того, что говорят в российских пабликах или в российском минобороны. Они Leopard "уничтожили" под видом тракторов или комбайнов John Deere. Это фантастично. Пусть они себя пугают и создают определенное информационное пространство у себя в стране. Это такое максимально паническое пространство. Давайте им не помогать. Не будем вступать с ними в дискуссию, в этом нет смысла. Не с кем разговаривать, в частности в рамках переговорных процессов", ‒ сказал спикер ОП.

По словам Подоляка, и президент Зеленский, и украинский генералитет планы контрнаступления ВСУ утвердили в полном объеме.

"Генштаб и Ставка Верховного главнокомандующего утвердили четкие решения. Президент Владимир Зеленский четко сказал, что определенные решения на Ставке уже утверждены – куда, как, когда и кто будет двигаться", ‒ сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление, чтобы отбросить российских оккупантов со своих территорий. По его словам, будет освобождаться и захваченный Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путина придется искать выход из ситуации.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Украина проведет минимум два контрнаступления – летом и осенью. В рамках летней кампании ВСУ должны зайти в Крым. Оккупанты собрали на захваченном юге 150 тысяч войск, однако эти силы не остановят продвижение украинской армии.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов полагает, что Украина уже обладает необходимым минимумом возможностей для начала контрнаступления. По словам главы ГУР, для успешных военных операций ВСУ нужно больше военной техники. Киев нуждается в западных истребителях.

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