ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта - ISW

Атаки сил обороны Украины прошли с разным результатом. Контрнаступление, вероятно, будет состоять из многих мероприятий разного масштаба.

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ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и достигли тактических успехов / Фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

С воскресенья, 4 июня, Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Они прошли с разным результатом. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские войска перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до почти двух километров, пишут аналитики ISW.

Карта боев на Бахмутском направлении / Фото: understandingwar.org

Силы обороны провели ограниченное, но все же значительное наступление на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня. На момент публикации сводки украинским военным вероятно не удалось добиться успеха, но специалисты все равно назвали эту атаку существенной.

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По их данным, оккупантам пришлось защищаться от нее доктринальным образом. Поздно ночью 7 июня российские источники начали жаловаться, что части украинских бригад, "недавно оснащенных западным вооружением", начали атаку юго-западнее Орехова на Запорожье.

Карта боев на Запорожском направлении / Фото: understandingwar.org

Также сообщается, что 8 июня украинские войска потеряли транспортные средства, предоставленные странами Запада.

Военные эксперты отмечают, что украинские атаки в западной части Запорожья 8 июня не отражают полного объема украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении.

Также они предполагают, что контрнаступление Украины, вероятно, будет состоять из многих мероприятий разного масштаба, в том числе более локальных атак.

Украина сформировала 12 специальных контрнаступательных бригад. Как пишут эксперты, задействована лишь часть большого резерва сил, доступных для проведения контрнаступательных операций. Наблюдателям следует избегать сообщений о том, что украинские бригады уничтожили или повредили западное вооружение, как мерило остаточной эффективной боеспособности украинских сил.

Кроме того, следует отметить, что войска Южного военного округа России, развернутые в этом конкретном районе, скорее всего, являются более качественной группировкой, чем российские группировки на других участках военных действий, и их оборонительные возможности вряд ли отражают оборонительные возможности российских группировок на других участках фронта.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные якобы пошли в контрнаступление, открывая решающий этап в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ночь на 7 июня ВСУ усилили удары по позициям оккупантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных, которые говорили на правах анонимности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия, которая уже готова к контрнаступлению, еще не пошла в атаку, несмотря на разные заявления российских пропагандистов.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал Данилов 7 июня.

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины и посадить Киев и Москву за стол переговоров. Орбан также пожаловался, что ему, мол, трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

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