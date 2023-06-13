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Мало воды, тела животных и мины: биолог назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС

Алёна Воронина
13 июня 2023, 13:15 обновлено 13 июня, 13:18
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Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.
Затопленные дома, Владислав Балинский
Биолог назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС/ ГСЧС Украины, скрин

После подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Украину постигнет череда экологических и не только проблем. На спадание воды понадобится около 2-3 недель. Когда вода начнет спадать и даже к тому времени эти проблемы дадут о себе знать.

Так, в ряде населенных пунктов будет ощущаться нехватка питьевой воды. После схода воды на затопленных территориях все увидят много разрушенных домов местных жителей, а также тела погибших животных. Кроме этого, были размыты многие минные поля, и мины могут быть теперь где угодно. Проблемы, с которыми столкнется Украина после подрыва оккупантами ГЭС, перечислил химик, биолог, глава ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский в интервью Главреду.

Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных, отмечает биолог.

"Сегодня уже можно видеть, что те населенные пункты, которые были привязаны к водоснабжению из Каховского водохранилища, должны переходить на альтернативные источники водоснабжения там, где это возможно. Допустим, Кривой Рог – довольно крупный город с населением около 1 миллиона человек. Здесь много промышленных объектов, которые как раз были ориентированы на Днепровскую воду", – отмечает Балинский.

Кто такой Владислав Балинский

Владислав Балинский – химик, биолог, Одесский экоактивист. Председатель общественной организации "Зеленый лист", которая защищает зеленые зоны Одессы от застройки. Был среди экспертов "Группы 2 мая", которая занималась расследованием пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Также выступал за снос памятника Екатерине II в Одессе.

Он подчеркнул, что пока непонятно, как эти промышленные объекты будут переориентироваться и какие источники водоснабжения искать. Однако, по его словам, в приоритете будет водоснабжение населения. Также он добавил, что водоснабжение населения может быть меньшей проблемой, ведь именно промышленность потребляет в десятки раз больше воды.

"Что касается других населенных пунктов, то, наверное, перспективным будет бурение скважин. Однако ситуация с водоносными горизонтами тоже может меняться, поэтому здесь потребуются дополнительные исследования, чтобы избежать возможных отравлений, ведь при таком масштабном использовании агрохимии вода может быть загрязнена как химическими веществами, так и бактериологически", – пояснил Балинский.

Он отметил, что на тех территориях, где будет спадать вода, окажутся разрушенные жилища и остатки животных, что также станет большой проблемой, которую нужно будет решать. Но эта проблема усугубляется еще и тем, что ее придется решать под обстрелами со стороны российских оккупантов. К тому же, была размыта часть минных полей.

"В этом случае, когда речь идет о таком большом паводке, часть минных заграждений будет смыта и абсолютно неконтролируемо перемещена рекой", – отметил биолог.

При этом он подчеркнул, что экологические последствия паводка, вызванного подрывом Каховской ГЭС, будут более серьезными, чем гуманитарные.

"Можно сказать одно – поскольку всё это происходит в нижнем течении Днепра, то гуманитарные последствия подрыва значительно меньше, чем это было, например, в 1941 году, когда коммунисты взорвали Днепрогэс. Тем не менее, экологические последствия сейчас многократно серьезнее!", – отметил Балинский.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Уже известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным равнодушием реакцию Запада на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Каховской ГЭС и полностью разрушили ее. Этот теракт стал причиной гибели людей, животных. Однако Украина так и не получила должной поддержки от мирового сообщества.

В Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты перемещают свои самые боеспособные части с Херсонского направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты, Воздушно-десантных войсках и 49 армии. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что теперь становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Смотрите видео о том, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС:

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