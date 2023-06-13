ВСУ идут вперед на трех направлениях и освобождают захваченные РФ территории

Продвинулись вперед войска ударной группировки Сил обороны Украины, сообщил Андрей Ковалев.

https://glavred.info/ukraine/vsu-idut-vpered-na-treh-napravleniyah-osvobozhdeny-zahvachennye-rf-territorii-10477648.html Ссылка скопирована

В Генштабе рассказали о продвижении вперед / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

Вооруженные силы Украины идут вперед в ходе наступательной операции на Бердянском направлении, заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

В ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись на расстояние от 500 метров до 1 километра, рассказал он во время прямого включения в Military Media Center.

"Площадь территории, взятой под контроль, составила до трех квадратных километров", — отметил он.

видео дня

Подробности продвижения ВСУ

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, как продвигается наступление ВСУ на юге.

Что происходит на фронте:

Бахмутское направление - продвижение наших войск за минувшие сутки составило - 250 метров;

Торецкое направление - продвижение наших сил составило - 200 метров;

Бердянское направление - продвижение ВСУ до 1 км, площадь освобожденной территории до 3 квадратных км;

Продолжаются бои в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, а также вблизи Макаровки на Ореховском направлении.

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях / t.me/annamaliar

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как уточнили в Институте изучения войны, Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

Больше новостей: