Bradley – "расходник" для наступления: США передадут Украине новые БМП – СМИ

Пентагон предоставит ВСУ новые партии бронетранспортеров Stryker и боевых машин пехоты Bradley.

https://glavred.info/world/bradley-rashodnik-dlya-nastupleniya-ssha-peredadut-ukraine-novye-bmp-smi-10477636.html Ссылка скопирована

ВСУ получат новые американские БМП Bradley / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Википедия

Украина получит от США новую военную помощь на сумму до $325 миллионов. В том числе и бронетехнику, взамен поврежденной и уничтоженной в ходе контрнаступления.

Как пишет Голос Америки со ссылкой на двух представителей Пентагона, речь идет о бронетранспортерах Stryker и боевых машинах пехоты Bradley.

Кроме того, в пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для HIMARS.

видео дня

Ожидается, что о новой военной помощи Вашингтон объявит во вторник, 13 июня.

Отметим, что ранее OSINT-исследователи писали о том, что за первые дни контрнаступления Украина якобы потеряла 16 БМП Bradley. Вместе с тем в Минобороны не подтверждали данных о потерях бронетехники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как уточнили в Институте изучения войны, Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

Больше новостей: